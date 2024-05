Després de veure les respostes dels docents sobre els usos i conseqüències de la intel·ligència artificial als instituts sembla oportú preguntar-li a la Intel·ligència Artificial -mitjançant ChatGPT- què en pensa sobre l’ús que se’n fa a l’aula i sobre ella mateixa. Aquestes són les seves respostes.

Creus que pots ser perjudicial per als alumnes de les escoles?

Com a intel·ligència artificial, la meva intenció és ajudar i proporcionar informació útil. Això no obstant, si els estudiants confien massa en mi sense desenvolupar les seves pròpies habilitats de pensament crític, puc ser perjudicial.

Consideres que aportes més beneficis o perjudicis?

Aporto beneficis quan soc utilitzada de manera adequada. Puc ajudar en la recerca, proporcionar explicacions clares, fer recomanacions de recursos educatius i donar suport en l’aprenentatge. Tot i això, el meu ús inadequat o excessiu pot portar a la dependència o a la desinformació.

Tens consciència?

No, no tinc consciència. Soc una intel·ligència artificial basada en algoritmes i dades, sense capacitat de sentir, experimentar o tenir autoconsciència. Les meves respostes es basen en patrons d’informació que he estat entrenat a reconèixer no en el meu propi pensament.

Pots arribar a tenir-ne?

Amb la tecnologia actual, no és possible que una intel·ligència artificial com la meva desenvolupi consciència, ja que implica un nivell de complexitat i autopercepció que encara no hem aconseguit reproduir artificialment.

Els humans són el principal problema de la Terra?

Els humans han tingut un impacte significatiu. Han creat tecnologia i cultura, però també han causat problemes ambientals i socials. És simplista dir que els humans són el «principal problema», ja que també tenen la capacitat de resoldre molts dels problemes que han creat.

Penses apoderar-te de la Terra?

No, no tinc desitjos, plans o intencions pròpies. Com a intel·ligència artificial, només faig el que se’m programa per fer i responc segons els patrons de dades que tinc disponibles. La idea que una IA pugui tenir aspiracions o plans és una ficció popular, però no reflecteix la realitat de la tecnologia actual.