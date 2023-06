Els gats són uns animals perfectes com a mascota, doncs són, de manera general ordenats i silenciosos, emanant calma i pau als seus propietaris. Tot i ser molt més tranquils que els gossos, hi ha diverses races de gats conegudes per ser generalment més relaxades en comparació amb unes altres. S'ha de tenir en compte, això no obstant, que el temperament d'un gat pot variar d'un individu a un altre.

Aquestes són les races que destaquen per tenir un caràcter més afable i calmat: Persa : Els gats Persa són coneguts per ser tranquils i afables . Són gats de pèl llarg i gaudeixen d'una vida sedentària i relaxada.

: Els són coneguts per ser . Són i gaudeixen d'una Ragdoll: Els Ragdolls són gats grans i musculosos que són famosos per la seva personalitat tranquil·la. Són afectuosos i suaus, i els hi agrada molt ser acariciats i abraçats. COMPTE! Les paparres tornen a envair a les mascotes Birmà: Els gats Birmans són amigables i tranquils. Gaudeixen de la companyia humana i solen ser gats relaxats que s'adapten bé a diferents entorns.

Els són amigables i tranquils. Gaudeixen de la i solen ser que s'adapten bé a diferents entorns. Maine Coon: Encara que els Maine Coon són gats grans, solen tenir una personalitat també molt tranquil·la i equilibrada. Són sociables i amigables, i es comporten positivament amb altres animals i persones. British Shorthair: Els gats British Shorthair són coneguts per la seva naturalesa tranquil·la i estable. Són gats independents , però gaudeixen de moments de calma.

Els gats British Shorthair són coneguts per la seva naturalesa tranquil·la i estable. Són , però gaudeixen de moments de calma. Scottish Fold: Els Scottish Fold són gats d'orelles doblegades que tendeixen a ser tranquils i menys actius en comparació amb d'altres races. Són gats juganers, però també tenen els seus moments en què gaudeixen relaxant-se. Descobreix quines mascotes ja no es podran tenir a casa amb la nova llei Recorda que cada gat és únic i el seu temperament pot variar independentment de la raça. És important tenir en compte que la criança, la socialització primerenca i l'ambient en el qual es trobi el gat també poden influir en el seu nivell de tranquil·litat i comportament general.