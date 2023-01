Un estudi científic acaba de revelar que la pols atmosfèrica global (partícules microscòpiques a l’aire impulsades per les tempestes de pols del desert) té un lleuger efecte de refredament general al planeta, que estaria ‘ocultant’ la quantitat total d’escalfament causat pels gasos amb efecte hivernacle. És a dir, la <strong>calitja</strong> estaria contrarestant part de l’escalfament global, concretament un 8%.

La investigació de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA), publicada a ‘Nature Reviews Earth and Environment’, revela que la quantitat de pols del desert ha augmentat aproximadament un 55% des de mitjans del segle XIX, cosa que va augmentar l’efecte de refredament.

L’estudi és el primer a demostrar l’efecte de refredament general causat per la pols atmosfèrica del desert. Alguns efectes d’aquesta pols escalfen el planeta, però d’altres dels seus efectes en realitat contraresten l’escalfament, per exemple, al dispersar la llum solar de tornada a l’espai i dissipar els núvols alts que escalfen el planeta. Per tant, l’estudi va descobrir que l’efecte final de la pols és un refredament.

Aquest fet suposa que, si els nivells de pols disminueixen, o simplement deixen de créixer, l’escalfament podria augmentar, va afirmar el físic atmosfèric d’UCLA Jasper Kok, autor principal de l’estudi.

«Demostrem que la pols del desert ha augmentat, i el més probable és que hagi contrarestat lleugerament l’efecte hivernacle, una cosa que no es troba en els models climàtics actuals», va dir Kok, que estudia com les partícules afecten el clima.

«L’augment de pols no ha causat gaire refredament, però les nostres troballes impliquen que els gasos amb efecte hivernacle per si sols podrien causar un escalfament climàtic encara més gran del que prediuen els models actualment», va afegir.

Kok va comparar aquest descobriment amb el fet de descobrir, mentre es condueix un automòbil a gran velocitat, que el fre d’emergència del vehicle s’ha accionat parcialment. Així com deixar anar completament el fre podria fer que l’automòbil es mogui encara més ràpid, també aturar l’augment dels nivells de pols podria accelerar lleugerament l’escalfament global.

Si bé els nivells de pols atmosfèrica del desert han augmentat en general des de l’època preindustrial, la tendència no ha sigut constant: n’hi ha hagut augments i disminucions al llarg del temps. A causa que hi ha tantes variables naturals i d’influència humana que poden fer que els nivells de partícules augmentin o disminueixin, els científics no poden preveure amb precisió com canviarà la quantitat de pols atmosfèrica en les pròximes dècades.

Algunes de les partícules microscòpiques a l’aire creades per la crema de combustibles fòssils també contribueixen temporalment al refredament, va indicar Kok. Però, tot i que els científics han passat dècades determinant les conseqüències d’aquests aerosols d’origen humà, l’efecte precís d’escalfament o refredament de la pols del desert no estava clar fins ara. El desafiament a què es van enfrontar els investigadors va ser determinar l’efecte acumulatiu dels efectes coneguts d’escalfament i refredament de la pols.

A més de les interaccions atmosfèriques amb la llum solar i la capa de núvols, quan la pols torna a caure a la terra, pot enfosquir la neu i el gel al dipositar-s’hi sobre, cosa que fa que absorbeixin més calor. La pols també refreda el planeta al dipositar-hi nutrients com el ferro i el fòsfor. Quan aquests nutrients arriben a l’oceà, per exemple, afavoreixen el creixement de fitoplàncton, que absorbeix el diòxid de carboni de l’atmosfera, cosa que provoca un efecte de refredament net, va relatar Kok.

Sense calitja, l’escalfament seria 0,1 ºC més gran que l’actual

Les accions humanes han escalfat el planeta en 1,2 ºC des d'aproximadament 1850. Sense l'augment de la pols, el canvi climàtic probablement ja hauria escalfat el planeta en aproximadament 0,1 graus Fahrenheit més, va dir Kok. Amb el planeta acostant-se als 1,5 ºC d'escalfament, que els científics consideren especialment perillós, cada dècima de grau importa, recorda el científic.

«Volem que les projeccions climàtiques siguin al més precises possible, i aquest augment de pols podria haver emmascarat fins al 8% de l’efecte hivernacle», va dir Kok. «A l’afegir l’augment de la pols del desert, que representa més de la meitat de la massa de partícules de l’atmosfera, podem augmentar la precisió de les prediccions del model climàtic. Això és de tremenda importància perquè millors prediccions poden implicar millors decisions sobre com mitigar o adaptar-se al canvi climàtic».

El pes de 5 milions d’elefants

Els investigadors van utilitzar mesuraments satel·litaris i terrestres per quantificar la quantitat actual de partícules minerals microscòpiques a l'aire. Van determinar que hi ha 26 milions de tones d'aquest tipus de partícules arreu del món, cosa que equival al pes d'uns cinc milions d'elefants africans flotant al cel.

Després van observar el registre geològic, reunint dades de nuclis de gel, registres de sediments marins i mostres de torberes, que mostren les capes de pols atmosfèrica que havien caigut del cel. Les mostres de tot el món van mostrar un augment constant a la pols del desert.

La pols pot augmentar com a resultat de terres més secs, més velocitat del vent i canvis humans en l’ús de la terra, per exemple, desviant l’aigua per a reg i convertint les regions marginals del desert en terres de pasturatge i agricultura. Si bé els augments en els nivells de pols a causa d’aquests tipus de canvis en l’ús de la terra s’han produït principalment a les fronteres dels deserts més grans del món, com el Sahara i el Sahel a l’Àfrica i el desert de Gobi a Àsia, va dir Kok, s’han produït canvis similars a l’Owens de Califòrnia i estan produint-se ara al mar de Salton, també a Califòrnia.

Però els factors que expliquen l’augment dels nivells de pols no estan clars ni són lineals, va afegir Kok, i es desconeix si les quantitats de partícules del desert augmentaran, disminuiran o es mantindran relativament planes.

Kok va emfatitzar que si bé l’augment de la pols atmosfèrica ha emmascarat una mica tot el potencial dels gasos amb efecte hivernacle per escalfar el clima, la troballa realitzada no significa que els models climàtics estiguin equivocats. «Els models climàtics són molt útils per predir el canvi climàtic futur, i aquesta troballa podria millorar encara més la seva utilitat», va dir Kok.

Estudi de referència: https://www.nature.com/articles/s43017-022-00379-5/figuris/1

