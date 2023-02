Les previsions per al lustre 2023-2027 a Espanya són especialment favorables, segons l’informe de l’Agència Internacional de l’Energia, ja que la capacitat instal·lada d’electricitat renovable pràcticament duplicarà l’actual el 2027. Això serà possible per les condicions de mercat favorables, però també a les reformes impulsades des de l’Administració per agilitzar la concessió de permisos (a vegades, relaxant controls mediambientals).

S’espera que per a d’aquí a cinc anys s’afegeixin 58 gigawatts d’energia solar fotovoltaica, eòlica terrestre i hidroelèctrica al país. El pronòstic que fa ara l’IEA supera en un 63% les previsions que feia l’any passat respecte a l’energia solar. L’agència assenyala que l’augment de la fotovoltaica a Espanya es produirà tant en l’autoconsum com als grans parcs industrials, que ja van tenir «un creixement més fort de l’esperat el 2021, la qual cosa va permetre sumar 4,7 gigawatts en fotovoltaica». Les empreses tindran, a més, més facilitats per implantar projectes després de l’aprovació del reial decret 06/2022, que «accelera el creixement de la capacitat renovable, en resposta a la guerra d’Ucraïna». Aquest decret «agilitza els permisos per a les plantes solars fotovoltaiques i eòliques, augmenta la capacitat de la xarxa per a nous projectes i proporciona claredat» als inversors. Les previsions per a Espanya són tan favorables que no es descarta un segon escenari, encara més optimista , que podria ser un 40% superior a l’escenari general. Això passaria si es compleixen dues condicions. La primera és que hi hagi més projectes tant a gran escala com d’autoconsum, estimulats per la baixada de costos d’inversió i uns preus de l’electricitat «sostinguts o més alts». La segona condició és «l’adjudicació de més capacitat a través de subhastes competitives».