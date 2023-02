L’avanç de la crisi climàtica està desencadenant una sèrie de fenòmens adversos arreu del món: des del desglaç dels pols fins a l’augment dels extrems climàtics. Segons adverteix un estudi publicat aquest mateix divendres a la revista científica ‘One Earth’, l’auge d’alguns d’aquests processos podria estar accelerant i retroalimentant l’avanç de la crisi climàtica. L’escalfament global, per exemple, està augmentant el risc d’incendi arreu del món. Cada vegada que es desencadena un foc, les flames emeten grans quantitats de gasos d’efectes d’hivernacle a l’atmosfera. I això, al seu torn, empeny encara més l’augment global dels termòmetres i amplifica l’extensió de la crisi climàtica.

Els experts assenyalen que, en total, fins ara s’han detectat prop de 30 mecanismes que amplifiquen el canvi climàtic. Preocupen, sobretot, processos biològics com la mort regressiva dels boscos, la pèrdua de carboni del terra i els incendis forestals. També inquieta l’avanç de fenòmens físics com la reducció de la capa de neu, l’augment de les precipitacions antàrtiques i la reducció de les reserves de gel del planeta.

L’altra cara del desglaç

Un dels exemples més destacats d’aquest fenomen, segons assenyala l’anàlisi publicada aquest divendres, és el cas de l’escalfament de l’Àrtic. L’augment de temperatures al pol nord del planeta està fonent el gel marí i provocant un escalfament de les aigües. A causa d’aquests fenòmens, el mar està absorbint la radiació solar en lloc de reflectir-la. I tot això està amplificant la pujada dels termòmetres a la regió i, al seu torn, està accelerant el procés de desglaç a l’Àrtic.

El mateix passa amb el desglaç del permafrost: el que fins ara era l’‘etern terra gelat’ que es troba a les regions més fredes del planeta. La crisi climàtica està desencadenant una pèrdua accelerada d’aquesta extensió de gel en aquestes regions. Aquest procés està generant un important augment de les emissions de diòxid de carboni i metà a l’atmosfera i això, al seu torn, està accelerant encara més l’augment global de les temperatures al planeta.

Punts d’inflexió

Els experts adverteixen que aquest tipus de dinàmiques podrien empitjorar encara més els pronòstics sobre l’avanç de la crisi climàtica al món. «Els models climàtics actuals poden estar subestimant l’augment global de les temperatures perquè no estan tenint en compte aquest conjunt de bucles de retroalimentació amplificadors», explica Christopher Wolf, un dels científics que ha liderat aquesta anàlisi.

Un altre dels aspectes que més preocupa els experts té a veure amb com aquests mecanismes estan acostant els <strong>‘punts d’inflexió’ de la crisi climàtica</strong>. «Alguns d’aquests cicles de retroalimentació climàtica estan associats amb diversos punts d’inflexió, cosa que dificultarà encara més l’intent de revertir-ne els efectes», destaca la investigadora Jillian Gregg, coautora d’aquesta anàlisi i experta de la plataforma Terrestrial Ecosystems Research Associates.

Cridat a l’acció

El grup d’experts que ha liderat aquesta anàlisi llança, a partir d’aquests resultats, una nova cridada a l’acció per «reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle de forma immediata». «Es necessiten canvis transformadors i socialment justos en sectors com l’energia i el transport globals, la contaminació de l’aire, la producció d’aliments, la preservació de la natura i l’economia internacional per fer front als desafiaments de la crisi climàtica», destaca William Ripple, de la Universitat d’Oregon, un altre dels experts que ha liderat aquest estudi.

La comunitat científica també demana augmentar els esforços d’investigació per entendre exactament com estan avançant aquests fenòmens i, al seu torn, millorar la creació de polítiques públiques més efectives per fer front als efectes de la crisi climàtica arreu del món.