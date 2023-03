Milions de persones de més de 190 països i territoris tornaran a apagar el món aquest dissabte, 25 de març, per reclamar més acció davant la crisi climàtica en una nova convocatòria de l’Hora del Planeta després de les últimes advertències dels experts del clima de l’IPCC de l’ONU.

«Amb l’Hora del Planeta volem alertar que ja no podem perdre ni un minut, que cal actuar de manera ràpida i decidida, que ens hem de replantejar la nostra manera de relacionar-nos amb el planeta», explica el secretari general del WWF Espanya, Juan Carlos del Olmo.

Aquest dirigent ecologista recorda que dilluns passat el Panel d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides va advertir que aquesta dècada ha de ser el punt d’inflexió per prioritzar la recuperació de la natura i del clima.

Segons l’IPCC, en el seu informe més complet des de l’Acord de París del 2015, s’han de reduir les emissions globals de gasos amb efecte hivernacle en un 43% per al 2030 i en un 60% per al 2035 per arribar a zero de net emissions a mitjans de segle i evitar que la temperatura global superi el perillós punt d’inflexió de 1,5 °C.

WWF insta els governs a prestar atenció a les advertències de l’informe i a actuar ràpidament per implementar les seves recomanacions i limitar els impactes de la crisi climàtica, afegeix Del Olmo, en un article per a efeverde.com de l’Agència Efe.

Una hora sense llum aquest dissabte a partir de les 20.30 h

Per això l’Hora del Planeta «és ara més necessària que mai», argumenta Del Olmo, que convida la ciutadania a apagar els llums durant una hora, a partir de les 20.30 hores d’aquest dissabte, dia 25, i a sumar-se al repte Kilòmetres pel Planeta.

Aquesta iniciativa busca demostrar que amb esforç col·lectiu es pot «guanyar la carrera» a l’emergència climàtica, argumenta el responsable de WWF Espanya.

En aquesta edició, Kilòmetres pel Planeta aspira a superar els 280.000 quilòmetres registrats l’any passat –quantitat equivalent a donar set voltes completes a la Terra–, per a la qual cosa organitzacions, clubs esportius i particulars hauran d’inscriure-s’hi a https://horadelplaneta.wwf.es/ i triar la distància que volen recórrer i la disciplina amb què hi participaran: caminar, córrer, muntar en bicicleta, nedar o patinar.

El text complet ‘Hora del Planeta 2023: la carrera más importante de nuestras vidas’, de Juan Carlos del Olmo, està disponible per a lectura i descàrrega a la bitàcola @cdoverde a www.efeverde.com de l’Agència Efe.

