Espanya està començant a registrar temperatures típicament estiuenques al principi de primavera. Fins ara, el ‘normal’ era registrar màximes per sobre dels 30 graus cap a finals de maig o principis de juny. Aquest any aquesta xifra s’ha assolit en les últimes setmanes de març. Les previsions apunten que el mes acabarà amb una nova pujada de les temperatures que, en algunes zones, portarà registres de fins a 10 graus per sobre dels valors normals per a aquesta època de l’any. «La calor d’aquests dies s’escapa del normal. Les altes temperatures cada vegada arriben abans i triguen més a anar-se’n», adverteix Cayetano Torres, meteoròleg de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Segons apunten les primeres anàlisis, aquest mes de març ha sigut excepcionalment càlid a pràcticament tot Espanya. En les tres primeres setmanes del mes es van registrar una desena de rècords de temperatura en diversos punts del país. En la segona quinzena s’han viscut alguns dels dies més càlids mai registrats per a aquestes dates. La temperatura mitjana normal per a aquesta època de l’any hauria de rondar entre els 12 i els 13 graus: en els últims dies, en ciutats com Barcelona, els termòmetres han estat entre els 16 i els 20 graus (amb màximes per sobre dels 26).

Els pronòstics apunten que el mes tancarà amb un nou episodi de «calor extrema» que podria elevar els termòmetres entre 5 i 12 graus per sobre del normal per a aquesta estació. «Aquesta setmana podríem assolir 30 graus en ciutats tan al sud com Sevilla o tan al nord com Bilbao, on fins ara no era habitual registrar aquest tipus de temperatures tan altes i tan aviat», explica la meteoròloga Mar Gómez, d’‘eltiempo.es’. «Aquestes temperatures són més típiques d’un mes de juny que d’un març», afegeix l’experta.

Aquest any, a més, la ‘calor anòmala’ (és a dir, la que s’escapa dels valors normals per a l’època d’any) ha començat molt abans del que s’esperava. Als 70, el que era habitual era començar a registrar temperatures pròximes als 30 graus a mitjans de juny. En l’última dècada, a causa de l’avanç de la crisi climàtica i de l’escalfament global, aquestes xifres han començat a registrar-se a partir de finals de maig. L’any passat, de fet, els termòmetres es van disparar en aquelles dates i van deixar el mes de maig més càlid des que n’hi ha registres. Aquest any, contra tot pronòstic, els 30 graus ja comencen a fer-se notar al març: entre dos i tres mesos abans del normal a Espanya.

Risc d’onada de calor

Tot apunta que aquest any serà encara més càlid de l’habitual. «Els pronòstics apunten que anem cap a uns mesos més càlids del normal. A partir d’abril i fins com a mínim setembre s’esperen temperatures més altes que la mitjana en tots aquells mesos», explica Torres. «Si la temperatura mitjana en aquests mesos ascendeix respecte als valors normals, aquesta pujada generalitzada dels termòmetres també augmenta la probabilitat que hi hagi onades de calor més duradores i intenses durant la primavera i l’estiu», explica l’expert en una entrevista amb EL PERIÓDICO.

Els pronòstics també apunten a una situació complicada per a les pluges a Espanya. Fa mesos que les precipitacions escassegen en bona part del país. Des de setembre fins ara, en moltes zones ha plogut menys de la meitat respecte a un any normal. En els pròxims mesos, els pronòstics apunten que les pluges podrien tornar als seus valors normals per a l’època. Això sí, segons matisa Torres, «recordem que la primavera i l’estiu no són èpoques especialment humides a Espanya, així que tampoc s’esperen grans pluges».

El 2023 s’entreveu com l’enèsim any més càlid de l’habitual per al planeta. Les previsions de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) apunten a un any especialment calorós per a tot l’hemisferi nord. S’esperen registres per sobre del normal des del Mediterrani fins a l’Atlàntic i des dels països europeus fins al terreny rus. «Podríem ser davant un dels anys més calorosos mai registrats», apunten des d’aquest organisme de les Nacions Unides, en el qual, a més, recorden que ja venim dels vuit anys més càlids des que n’hi ha registres.