La caiguda dels cabells és un problema que afecta homes i dones i que, augmenta en els canvis estacionals. Amb l'arribada de l'estiu potser has notat que els teus cabells han perdut força i, fins i tot, que et cau més.

Hi ha un munt de tractaments tant per frenar com per a prevenir la caiguda dels cabells i la clau és cuidar-lo molt. Una bona alimentació és fonamental. Tenir una dieta variada i equilibrada ofereix als cabells tots els nutrients per mantenir-se fort i sa; aliments rics amb B12, B6, antioxidants i minerals asseguren l'elasticitat dels cabells, alhora que l'ajuden a créixer més fort i sa.

Hi ha un producte que et pot ajudar a donar més força als teus cabells i prevenir així la seva caiguda. Es tracta de l'oli d'ametlles, ric en vitamina E, la qual és crucial per enfortir el cuir cabellut i dotar els cabells d'una gran elasticitat i resistència. Així, amb aquest oli no només se'n pot prevenir la caiguda, sinó que també el nodreix en profunditat.

El seu ús és molt senzill: