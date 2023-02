Una gran participació de carrosses i de gent disfressada, va participar en la rua del carnaval de Moià. Hom va poder veure des del Món en blau, fins a una colla disfressats de porc senglar, fent al.lusió a l'allau d'animals que es troben en els nostres bscos. Hi havia Hippies, Arreplegats, Ninots, Bombers, Mexicans, Papallones i un llarg llistat de disfressats de tot mena d'imitacions. La major part anaven ben equipats amb un tractr i carrossa i la música sorresponent a tot volum que feia que la ballaruga s'anès escampant arreu de les carrosses participants. La desfilada va durar més de dues hores i va fer que l'avinguda de la Vila per on es va desfilar, estigués plena de gom a gom dels qui no es van voler perdre l'espectacle.