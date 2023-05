El PSC de Moià portarà com una de les propostes més destacades del seu programa electoral la realització d’un estudi per determinar si seria viable cobrir la piscina municipal per tal de poder fer ús d’aquesta instal·lació durant tot l’any, prioritzant l’ús d’energies renovables per fer-la funcionar. «Es tracta d’un equipament molt necessari per Moià», va posar en relleu la candidata i actualment regidora Susana Tapia, que va avançar aquest i altres petits detalls dels seus plantejaments en un acte de presentació de la candidatura de cara a les properes eleccions municipals que va comptar amb la presència de l’expresident socialista de la Generalitat José Montilla.

La piscina actualment descoberta es va inaugurar el juny del 2006, ubicada a la zona de Cal Vives, un emplaçament diferent a les que hi havia anteriorment. Va ser un dels darrers grans equipaments de què es va dotar Moià en la llarga etapa de governs de l’alcalde Josep Montràs. En el lloc on hi havia les anteriors instal·lacions aquàtiques, al mig del nucli antic, s’hi va construir posteriorment el centre d’assistència primària (CAP) i la plaça sota la qual es va fer el pàrquing soterrat que va ser un dels projectes que va contribuir a generar un enorme deute municipal, que va quedar encallat durant una dècada i que no s’ha pogut acabar i posar en servei fins fa pocs mesos.

La candidata del PSC també va detallar que entre les prioritats programàtiques hi ha la d’apostar per dotar de més recursos l’escola bressol, fer efectiva l’eliminació de les barreres arquitectòniques que hi ha al municipi i posar mesures per augmentar la seguretat, incidint en què «volem policia local 24 hores al dia». També va avançar la voluntat de crear, si governessin, regidories específiques d’Igualtat i de Tercera Edat.

La presentació de la candidatura del PSC de Moià es va fer amb un acte a l'Auditori Sant Josep en que es va destacar que setze persones integren la llista, la xifra més alta que s’ha aconseguit en els darrers anys. «Durant aquesta legislatura he aprés molt i estic contenta d’haver donat suport a projectes importants per Moià, que sinó no haurien tirat endavant» va destacar Tapia. En aquest sentit, va destacar la política realitzada pel seu grup, «sempre al costat de la gent i sempre pensant en el millor pel nostre municipi».

«Teniu un bon equip i un bon projecte, centrats en el que necessita la gent, i ho heu fet escoltant a la gent, amb un programa ambiciós i alhora realista», va dir l’expresident de la Generalitat, José Montilla, que va insistir en el missatge de treballar pensant «en el que és millor per la gent, afavorint el consens i sumant esforços». Montilla també va afirmar que «amb nosaltres, la gent sempre trobarà receptivitat per part nostra per solucionar o per canalitzar els seus problemes on toca».

El primer secretari del PSC del Moianès, Enric Terencio, va incidir en el missatge de «treballar i treballar, nosaltres ens preocupem per aconseguir més inversions per la comarca i per solucionar els problemes reals de la gent». També va destacar la feina feta per Sonsoles Letang al Consell Comarcal. De Susana Tapia en va subratllar que «ha fet una feina espectacular perquè nosaltres venim a ajudar, a col·laborar. Si és bo per Moià hi donem suport, nosaltres som els dels fets i no paraules».

«Ningú no ens tenia en compte fa 4 anys i hem acabat sent la peça clau per la governança a Moià i al Consell Comarcal», va destacar el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonatan Martínez, que va posar en relleu la feina feta per l’agrupació local i els va desitjar els millors resultats.