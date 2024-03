L’Ajuntament de Moià se suma, un any més, a la celebració del Dia Internacional de les Dones amb una extensa programació d’activitats i actes relacionats amb el 8M, una diada que busca combatre tota forma de discriminació cap a les dones i promoure el seu empoderament. Tallers, exposicions, el Sopar de la dona i la lectura del manifest són alguns dels actes programats, que s’allarguen fins al mes d’abril.

Aquest dimecres 6 de març, es farà un taller de collage feminista, a càrrec de Laura Poquet, a les 5 de la tarda a Can Carner, i divendres a l’Espai Jove La Pólvora hi haurà dinàmiques sobre el 8M de l’alumnat de 6è de Primària dels centres escolars de Moià. El mateix dia, a partir de les 6, es farà el Sopar de la dona, amb actuacions musicals organitzades per ViMusic. L’entrada té un preu de 15 euros i part de la recaptació anirà destinada a la Fundació Althaia.

Dissabte, 9 de març, a les 12 del migdia se celebrarà l’acte central amb la lectura del manifest a la plaça del CAP, on es crearà un espai participatiu dinamitzat amb vermut i música. Les activitats continuaran el dilluns 25 de març amb la tertúlia literària sobre la novel·la ‘La vida material’ de Marguerite Duras. Serà a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca Municipal 1 d’Octubre, a càrrec de Nerea Campo. El diumenge 28 d’abril, Les Faixes acollirà un monòleg de la periodista i humorista Ana Polo. Serà a les 6 de la tarda.

Durant tot el mes de març, es podrà veure l’exposició ‘Dones pioneres de la Unió Europea’ a la Biblioteca Municipal 1 d’Octubre elaborada per l’European Observatory on Memories. Al mateix equipament, fins al 9 de març, hi ha una exposició bibliogràfica de llibres i contes sobre feminisme i igualtat entre sexes. Cada dimarts, fins al 23 d’abril, s’organitza un curs d’autodefensa feminista, a les 5 de la tarda a l’Espai Jove La Pólvora, a càrrec d’Ana Jorge, amb un total de 8 sessions. D’altra banda, durant el mes de març a l’Institut Moianès es portaran a terme cercles no mixtes, la lectura del manifest per part de l’alumnat i altres activitats relacionades amb el 8M.