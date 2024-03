La Generalitat millorarà la connexió amb el polígon Pla de Romaní de Moià

La consellera de Territori, Ester Capella, i l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració que permetrà l’execució d’unes obres de millora de l’accessibilitat del sector industrial la Teuleria-Pla de Romaní des de la carretera N-141c. L’actuació consistirà en la remodelació de l’actual intersecció d’accés a la zona industrial, que té forma de T, amb la construcció de carrils centrals per a facilitar els moviments d’incorporació i de sortida i evitar d’aquesta manera haver d’aturar-se al mig de la via per fer les maniobres.

Durant la signatura del conveni, la consellera Capella ha explicat que el Departament ha obert aquest dijous mateix el procés de licitació de les obres corresponents, que tenen com a objectiu la millora de la seguretat i l’accessibilitat en aquest entorn i estan valorades en 520.000 euros. Segons recull el conveni signat, el Departament de Territori aportarà el 80% del cost de l’obra i l’Ajuntament de Moià, el 20% restant, i el projecte quedarà finalitzat al llarg de l’any que ve.

Avança el projecte de la variant de Sant Feliu

D’altra banda, i en el marc d’aquesta visita al Moianès per formalitzar l’acord, la conselleria de Territori ha fet un anunci referent a la C-59, la que és una de les principals vies de connexió de la comarca, en aquest cas cap al Vallès. S’ha explicitat que el departament ha aprovat inicialment aquest dijous el projecte constructiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de Sant Feliu de Codines, per sotmetre’ls a informació pública a partir de la setmana vinent.

4 quilòmetres de traçat

L’estudi d’impacte ambiental que se sotmet a informació pública recull un traçat d’una variant de la C-59 de quatre quilòmetres, per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines, que ha de permetre alliberar de trànsit de pas l’actual travessera. En la major part del recorregut, la secció de la carretera és de dos carrils més una via lenta en sentit Moià per facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit. Per afavorir la seguretat viària i evitar els xocs frontals, la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, amb una doble línia contínua, zona de zebrat central, i elements d’abalisament reflectants.

El traçat inclou la construcció de tres rotondes a nivell per connectar amb diferents punts. De la futura variant en destaca un viaducte de 515 metres de longitud per superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres de longitud a la zona de Can Bosc, que podrà fer les funcions de pas de fauna i connector ecològic.

Un cop conclogui el procés d’informació pública i la tramitació ambiental es podrà aprovar definitivament el projecte constructiu i encarregar la licitació de les obres.

Obres i projectes en marxa a la C-59

A la C-59, el departament de Territori hi està executant des del maig passat les obres de condicionament del tram, de més de 16 quilòmetres, entre Moià i Sant Feliu de Codines, amb un pressupost de 7,8 milions d’euros. Les obres en marxa consisteixen principalment en la renovació del ferm de tot el tram; la construcció de cunetes transitables on és tècnicament possible per guanyar amplada a la carretera i afavorir la seguretat viària i el confort en la conducció; la millora de les interseccions dels polígons industrial el Vapor (Castellterçol) i el Prat (Moià); el condicionament d’obres com a passos de fauna i la instal·lació de tanques cinegètiques per evitar el pas d’animals per la carretera per evitar el risc d’accidents; la construcció d’un tercer carril a la zona del Maset (Sant Feliu de Codines) per facilitar avançaments; i l’adequació d’espais per a l’aturada d’autobusos en diverses parades.