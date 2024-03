La campanya de control de la vespa asiàtica 2023 permet capturar més de 6.000 vespes reines al Moianès

La campanya de control de la vespa asiàtica del Moianès 2023 ha acabat amb la localització de 36 nius, la instal·lació de 124 trampes i la captura de 6.439 vespes reines, segons els seus impulsors, el col·lectiu ecologista El Fanal i els apicultors del Moianès. Aquesta feina, destaquen, ha evitat l'aparició de 322 nius nous a la comarca i ha permés constatar que la zona del Molí Nou és la més afectada.

La vespa asiàtica, que els especialistes prefereixen anomenar pel seu nom científic, velutina - és una espècie invasora que provoca una afectació "als insectes pol·linitzadors, les plantes autòctones i, per tant, a la biodiversitat i el medi ambient", explica Daniel López, membre de la comissió de trampeig d'El Fanal. Cada niu secundari de velutina s’alimenta de 5 milions d’insectes l’any, és un depredador dels insectes pol·linitzadors autòctons, asseguren des d'El Fanal. A més, com que es tracta d'una espècie de dimensions més grans que la vespa comuna, la seva picada també és més aparatosa i dolorosa, remarca López.

La part central de la campanya de control es realitza durant la primavera, època de l'any quan les vespes estan fecundades. Per això, diu el membre d'El Fanal, capturar-les en aquest moment evita la creació de nous nius, ja que impedeix la reproducció de la vespa reina. En el cas concret del Moianès, López els xifra en 322 els nous vespers evitats aquest 2023. També apunta que és molt important la contribució ciutadana i que molts dels vespers els troben perquè algú els alerta.

També les escoles es van implicar en la campanya. Els centres educatius de la comarca van bolcar-se amb la recollida d’ampolles de plàstic per tal de fabricar les trampes. En una setmana se’n van arribar a recollir més de 450 i es van construir unes 150 trampes mentre, paral·lelament, des de les ADF de la comarca i apicultores i apicultors es van demanar els permisos dels propietaris per la instal·lació de les trampes a les seves finques. Un cop instal·lades també es va fer un seguiment de les trampes i cada 15 dies, fins a mitjans de juny, es van anar revisant per comptar les reines capturades i tornar a omplir la trampa de líquid.

Centrats a les zones urbanes i humides

Una de les observacions que s'ha extret de la campanya del 2023 és que a les vespres velutines "els agraden les zones urbanes i humides", assegura Daniel López. Per això, diu, es fa encara més important el control d'aquesta espècie, ja que sovint s'ubiquen en llocs poblats.

El Fanal, conjuntament amb els apicultors del Moianès, ha configurat un mapa de nius per planificar la captura de vespes reines de 2024. En ell, s'observa com bona part dels punts marcats són en zones urbanes i humides com el parc municipal Francesc Viñas, les Coves del Toll i el ja esmentat Molí Nou.

Mapa de nius localitzats i trampes col·locades durant la campanya 2023 / Arxiu

La fecundació, un factor clau La vespa asiàtica o velutina segueix un cicle biològic dividit en 4 etapes: fundació, creixement, aparellament i hibernació. Durant la primera, la velutina surt fecundada de la hibernació i comença a construir un niu tota sola. En la segona, comencen a néixer obreres i, per tant, el niu comença a fer-se més gran. En la tercera, comença l'època de reproducció, a finals d'estiu, els adults s'aparellen fora del vesper. Els mascles moren, però les femelles arriben a la quarta i darrera etapa fecundades i preparades per hibernar. Quan surten, sempre fan un niu de zero.

