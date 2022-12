Iveco s’ha marcat l’objectiu d’esdevenir una companyia neutral en emissions l’any 2040. Un camí que comença amb l’eDaily, un model que des de la pròpia marca asseguren que és simplement això, la versió elèctrica de la seva furgoneta. I ho asseguren d’aquesta manera perquè, en aquest cas, electrificació no vol dir limitació. L’eDaily s’ofereix a tots els xassís disponibles -furgó, cabina, doble cabina, xassís i minibús- i en pesos des de les 3,5 fins a les 7,2 tones.

En totes les versions la propulsió elèctrica correspon a un motor elèctric de 140 kW (190 CV) de potència i 400 Nm, capaç de lliurar tot el parell des de zero i assolir els 120 km/h de velocitat. Iveco ha desenvolupat un sistema específic per treure o afegir bateries de forma senzilla, de manera que el client pot variar la seva autonomia segons les seves necessitats. La bateria es pot car-regar en corrent altern a una potència màxima de 22 kW o en corrent continu a 80 kW com a màxim, recuperant 100 km en 30 minuts.

Màxima personalització. La plataforma d’aquest model permet un alt grau de personalització, amb més de 200 variables disponibles (algunes de les quals desenvolupades juntament amb socis com Thermo King).

No parlem de disseny perquè es manté intacte respecte al Daily, i també manté tots els sistemes de seguretat activa i la tecnologia que ofereix el dièsel. Tot i això, afegeix funcions interessants com l’Iveco Driver Pal o funcions connectades.

L’eDaily està connectat permanentment, podent-se gestionar moltes funcions a través de l’aplicació mòbil Iveco On o des de l’ordinador, de manera que l’usuari o un gestor de flotes pot configurar paràmetres com la preclimatització, les opcions de càrrega, la preparació de la ruta o fins i tot el mode de conducció a utilitzar.

En el moment de la compra, el comprador rebrà assessorament sobre el vehicle i la configuració de càrrega.