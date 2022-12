Dresden i Zwickau: el cor elèctric de Volkswagen

L’Estat Lliure de Saxònia, a Alemanya, és l’epicentre elèctric de Volkswagen. La marca treballa des de fa anys en reduir l’empremta ambiental de totes les fàbriques, apostant per una producció més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Les fàbriques de Dresden i Zwickau en són un clar exemple, i Neomotor les ha visitat per conèixer de més a prop aquest pas cap a la sostenibilitat.

Separades per només 140 km, les fàbriques de Dresden i Zwickau són dos conceptes totalment diferents, encara que amb un fi comú: fabricar cotxes mantenint el seu compromís per una mobilitat que va més enllà de la sostenibilitat dels vehicles.

Singularitat arquitectònica.

La Fàbrica Transparent de Dresden és, si més no, peculiar. Ubicada al centre de la ciutat, disposa d’una superfície de 83.000 metres quadrats i produeix el Volkswagen ID.3. I només cal fer una ullada a la fàbrica des de fora per entendre el perquè del seu nom.

És un concepte totalment diferent on els clients tenen un paper determinant. Allà hi treballen aproximadament uns 300 empleats, que reben d’altres instal·lacions els xassís i les plataformes, per la qual cosa la funció principal d’aquesta factoria és la de l’assemblatge. Es tracta d’una funció on els clients i visitants de la fàbrica cobren un protagonisme especial. Els compradors poden participar en la construcció del seu vehicle, col·laborant en la col·locació de determinades peces.

A més, és una fàbrica oberta, que cada any visiten unes cent cinquanta mil persones. En torns de setanta-cinc minuts, els visitants poden conèixer el procés de fabricació d’un vehicle des que el xassís arriba a la fàbrica. Un cop allà resulta curiós el trànsit de visitants de la fàbrica, ja sigui d’estudiants o de curiosos que volen conèixer un procés, la majoria de vegades, fosc i poc explicat per les marques al públic general i fins i tot als seus clients.

Reconversió absoluta.

Uns 140 km al sud hi trobem la fàbrica de Zwickau. Un concepte de fàbrica molt més tradicional en què es produeixen sis models elèctrics: l’ID.3, l’ID.4, l’ID.5, l’Audi Q4 e-tron, l’Audi Q4 Sportback e-tron i el Cupra Born. A més, es construeixen els xassís del Bentley Bentayga i el Lamborghini Urus.

L’any 2019 a Zwickau es produïen el Golf i el Golf Variant. Va ser un moment clau per a la marca, que aleshores va decidir apostar definitivament per l’electrificació. I Zwickau es va convertir en la primera instal·lació a gran escala de tot el món, de qualsevol fabricant de volum, que va canviar tota la producció de vehicles amb motor de combustió interna a vehicles elèctrics.

Amb una inversió de 1.200 milions d’euros, Zwickau té una capacitat de producció de fins a 300.000 vehicles elèctrics cada any. La fàbrica es va reconvertir pràcticament de forma íntegra, substituint fins i tot el ciment del terra a causa del major pes que tenen vehicles elèctrics.

Zwickau també va acabar amb un altre dels mites de la modernització, que diu que amb l’arribada dels robots a les fàbriques es redueix el nombre d’empleats. Quan es va acabar amb la producció dels vehicles tèrmics la planta tenia uns vuit mil empleats. Ara, en ple funcionament, disposa d’11.000 llocs de treball, la majoria d’ells totalment especialitzats.

Un altre dels aspectes importants de Zwickau és el de la investigació, i un dels seus èxits és el de la reutilització de les bateries elèctriques dels vehicles. Per això han dissenyat uns cubs que disposen de 96 bateries per carregar vehicles i que estan col·locats al llarg de la planta. Un projecte pioner al qual li augurem un gran futur.

Gamma electrificada.

Volkswagen disposa actualment d’un catàleg format per quatre models totalment elèctrics: ID.3, ID.4, ID.5 i ID.Buzz. La marca de Wolfsburg ha anunciat que el seu primer model de zero emissions, l’ID.3, rebrà una sèrie d’actualitzacions de cara a l’any vinent. No es tractarà d’una renovació mecànica sinó més aviat pràctica, ja que està previst que millori la qualitat dels materials i la qualitat general percebuda.

A més, tecnològicament la pantalla central de 12 polzades passarà a formar part de l’equipament de sèrie (actualment és de 10) i també està prevista l’arribada de la funció Plug&Charge.