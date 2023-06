El sistema d’alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea (abans conegut com a RAPEX) ha informat de fallades de seguretat a les bateries per la corrosió causada per una possible infiltració, cosa que es tradueix en risc d’incendi. Un problema que podria afectar fins a 70.000 cotxes de les marques Citroën, DS i Peugeot comercialitzats a Espanya, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Els automòbils afectats són: De Citroën, els C5 Aircross fabricats entre el 20/01/2020 i el 10/01/2023.

De DS, per la seva banda, els DS7 Crossback fabricats entre el 19/02/2019 i el 22/11/2022.

De Peugeot, els 3008 V2 fabricats entre el 12/03/2019 i el 12/12/2022

Els 508 V2 fabricats entre el 10/07/2029 i el 25/01/2023. L’OCU entén que Citroën, DS i Peugeot s’aniran posant en contacte amb els propietaris d’aquests vehicles per resoldre el problema, que s’haurà de fer de forma gratuïta i al més aviat possible. A més, recomana preguntar al servei d’atenció al client de la marca si el seu vehicle és entre els afectats, especialment si es va adquirir de segona mà; en aquest cas, el més probable és que el propietari no sigui a la base de dades de la marca.