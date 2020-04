EN VÍDEO | Cabrianes celebra 120 anys de Caramelles

Recopilació dels 120 anys de Caramelles de Cabrianes.

Cabrianes ha celebrat aquest cap de setmana el seu 120è aniversari de les Caramelles de Cabrianes. Aquest any però, la població no ha pogut sortir al carrer per festejar-ho, però no han dubtat en rememorar la data des dels seus balcons.Ho han fet amb una cantada a les 12 hores d'aquest diumenge. A més, també han volgut rememorar els 120 anys de la popular festa amb la producció d'un vídeo que han penjat a les xarxes socials de l'Esbart de Cabrianes on es recullen moments històrics de les caramelles acompanyats de la música tradicional de les sardanes de Cabrianes.