Samuel Eto’o, president de la federació del Camerun i ambaixador de la FIFA al Mundial de Qatar, ha agredit de manera descontrolada un aficionat als voltants de l’Estadi 974 després del Brasil-Corea del Sud.

L’ha divulgat en un vídeo el mitjà llatinoamericà ‘La Opinión’, en el qual s’aprecia com l’exjugador del FC Barcelona i Reial Madrid s’enfrontava a un aficionat que l’estava gravant. Eto’o va perdre completament els papers i es va acostar a l’individu de males maneres. Malgrat que els que l’acompanyaven intentaven separar-los, Eto’o li va propiciar una violenta puntada de peu al cap que el va deixar a terra. Va passar després del partit entre el Brasil i Corea del Sud. Com no podia ser de cap altra manera, ja s’ha fet viral.