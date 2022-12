El president argentí, Alberto Fernández, va fer honor a la seva paraula i no va viatjar a Qatar per veure ‘in situ’ la final, en que la seva selecció s’enfrontava a la de França per aconseguir el ceptre mundial.

Fernández havia explicat que el veuria a la pantalla de casa seva, després de renunciar a anar-hi per una superstició que perviu entre els argentins des de fa més de tres dècades. Rere hi ha una llarga tradició de caps d’Estat argentins que, després de la derrota dels sud-americans per 1-0 contra el Camerun en el Mundial d’Itàlia de 1990, van preferir no anar als partits de l’‘albiceleste’. Aquell Mundial es va jugar en presència del llavors president Carlos Menem, que es va guanyar la fama de ‘mufa’, és a dir, malastruc. Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada.



Además, cábalas son cábalas 😉🤞🇦🇷 pic.twitter.com/tCbRDWyd5n — Alberto Fernández (@alferdez) 17 de diciembre de 2022 «Com milions de compatriotes, disfrutaré de la final de la Copa del Món des de casa. Viuré aquest moment fantàstic com fins ara, amb la meva gent. Al camp hi haurà els millors dels nostres i a la tribuna una gloriosa afició. A més, càbales són càbales», va escriure Fernández dissabte a Twitter abans del partit. El resultat final, la <strong>victòria de l’‘albiceleste’ </strong>en els penals amb un estel·lar <strong>Leo Messi</strong>, ha acabat donant-li la raó al president argentí per perpetuar aquesta superstició, i hauran de passar quatre anys més per comprovar si continua sent vàlida. Siempre juntos, siempre unidos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO ❤️ No hay más palabras. GRACIAS @Argentina. pic.twitter.com/buJir0MZTR — Alberto Fernández (@alferdez) 18 de diciembre de 2022