El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 20 € per entrada per veure Paz Padilla en el seu espectacle El humor de mi vida. La popular presentadora i humorista gaditana pujarà per primera vegada a l’escenari del Kursaal amb “El humor de mi vida”, la versió teatral del llibre que porta el mateix títol. Un homenatge al seu marit -que va morir fa dos anys- i que explica la seva història d’amor i comiat i sobretot amb molt d'humor.

Divendres 13 de gener, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.