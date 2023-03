El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure NUYE de la companyia de circ "eia". Equilibris acrobàtics tenen lloc en un escenari ocupat per una paret modular que pren vida, amb els seus forats, portes i un trampolí i que, com nosaltres, té moltes cares.

Ens despertem en un lloc solitari després d’un llarg aïllament. Ens falta quelcom. Comencem a buscar al nostre interior fins que el xoc amb el món exterior ens fa adonar de la necessitat de connectar amb l’altre. I poder tocar-nos, donar-nos la mà, abraçar-nos, compartir-nos… Dissabte 15 d'abril, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.