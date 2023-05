El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 10% per veure Barroc i Flamenc dintre del Festival d'Espurnes Barroques. ¿Hi ha tanta diferència entre la música barroca per a guitarra i els palos de la música flamenca? El guitarrista Rafael Bonavita i la bailaora Leonor Leal ens demostren que no, en un espectacle ple de força i de matisos. El podrem gaudir prenent una tapeta i una cervesa al més pur estil andalús.

Dissabte 13 de maig a les 19.30 h al Convent de Sant Antoni de Pàdua de Torà. Podeu comprar les entrades trucant al 93 877 22 33, us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar-les a través de la seva web espurnesbarroques.cat. Promoció limitada a 4 entrades per compra.