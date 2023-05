La 41 edició de l’ExpoBages, que se celebrarà al centre de Manresa els dies 19, 20 i 21 de maig, farà enguany una aposta ferma i decidida per la tecnologia i la innovació amb un gran espai a la plaça Sant Domènec —el TecnoBages— que acollirà activitat de tot tipus per apropar la tecnologia a empreses, professionals, famílies i a persones que busquen feina o que volen millorar la que tenen. Hem preparat aquesta guia del programa perquè et preparis la visita i no et perdis res:

Programa de l'ExpoBages DIVENDRES 19 DE MAIG: Tallers infantils, a càrrec d'Abacus

Lloc: en el seu estand al primer tram del Passeig Pere III

·De 17 a 18:15h: Fes un imant amb peces de Hama (edat recomanada +5 anys)

·De 18:30 a 19:30h: Decora una capseta amb la tècnica Decopatch (edat recomanada +4 anys) Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella. A càrrec de Les apicultores.

Durant la tarda a Plaça Espanya. DISSABTE 20 DE MAIG: Tallers infantils, a càrrec de Grup CUBE.

Lloc: al seu estand al davant del Casino. Primer tram del Passeig Pere III

Horari: de 10 h a 13 h / 16 h a 19 h. Vine a conduir un card elèctric a l’ExpoBages.

Activitat infantil.

Lloc: Plaça Crist Rei

Horari: tot el dia Tallers infantils, a càrrec d’ABACUS.

Lloc: en el seu estand al primer tram del Passeig Pere III

Horari: tot el dia Planta de Gegants. Vine a conèixer la Violeta, el Tinet, el Josep i la Josefina.

A càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. Av. Poble Nou de Manresa

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 11 h Ball de Gegants

A càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. Av. Poble Nou de Manresa

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 11:30 h

Grups de Country de l’Av Sagrada família, monitora Montse Morera

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 12 h Ball de Gegants

A càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. Av. Poble Nou de Manresa

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 13:30 h Ball de Gegants

A càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. Av. Poble Nou de Manresa

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 17 h Sainet familiar “El Misteri del Castell”. A càrrec del municipi convidat CARDONA.

Lloc: al seu estand al primer tram del Passeig III

Horari: 18 h Tallers infantils, a càrrec de Grup CUBE.

Lloc: al seu estand.

Horari: 16 h a 19 h. Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella.

A càrrec de Les apicultores

Lloc: Plaça Espanya.

Horari: tot el dia Balls en línia de l’AV de la Font els Capellans a càrrec d’Alba Subirà

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 17.30 h Grup de teatre de l’AV Sagrada família “Som Actius” dirigits per Sílvia Sanfeliu

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 18 h Grup de Sevillanes de l’AV la Balconada.

Professora: Sandra Barea

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 19 h Ball de Gegants

A càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. Av. Poble Nou de Manresa

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 20 h DIUMENGE 21 DE MAIG 19ª TROBADA D’INTERCANVI DE COL·LECCIONISME

Edició especial de sobres de sucre, punts de llibre i placa de cava amb motiu de la 41a edició de l’ExpoBages.

A càrrec de: Amics Col·leccionistes del Bages

Lloc: Plaça Porxada

Horari: de 9 h a 14 h Vine a conduir un card elèctric a l’ExpoBages.

Activitat infantil.

Lloc: Plaça de Crist Rei

Horari: tot el dia Juga en família, a càrrec d’Anima’ns-Cuida’ns.

Lloc: al seu estand al primer tram del Passeig Pere III

Horari: tot el dia Demostració del nou esport de raqueta Pickleball.

Lloc: Plaça Porxada

Horari: 10.00h-13.00h i de 16.00 h-20.00h

Organitzat per l'Associació Bages Pickleball Tallers infantils, a càrrec de Grup CUBE.

Lloc: al seu estand al primer tram del Passeig Pere III

Horari: de 10 h a 13 h / 16 h a 19 h. Sainet familiar “El Misteri del Castell”.

A càrrec del municipi convidat: CARDONA.

Lloc: al seu estand al primer tram del Passeig III

Horari: 18 h Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella.

A càrrec de Les apicultores

Lloc: Plaça Espanya.

Horari: tarda Màgia de prop a càrrec de Magic Pol

Lloc: Plana de l’Om

Horari: 12:15 h Programa del TecnoBages DIVENDRES 19 DE MAIG Conviure amb la Tecnologia. Taller adreçat a persones grans on s’explicarà el funcionament d’eines digitals. - TechLab Manresa - UPC

TechLab Manresa - UPC Important! Cal portar: telèfon mòbil

Lloc: Espai Explora · Plaça Sant Domènec

Horari: 9 h – 11 h Taller d’aprenentatge digital.

Conèixer com es pot tramitar. Que és la identitat digital i perquè serveix. Obtindrem el meu idCat mòbil per després poder realitzar algun tràmit o baixant-se alguna aplicació. Veurem la meva cartera i ens la instal·larem en el mòbil. Veurem la meva àrea privada que és el nostre espai de relació amb la Generalitat. La meva salut.

Continguts:

Conèixer com es pot tramitar

Què és la identitat digital i per a què serveix.

Obtindrem l’idCat mòbil per poder dur a terme tràmits.

Veurem La meva cartera i ens la instal·larem en el mòbil.

Veurem l’Àrea privada, que és el nostre espai de relació amb la Generalitat.

La meva salut, l’APP al mòbil.

Important! Cal portar:

Mòbil

DNI o TIE

Targeta sanitària (TSI o Muface)

Un correu electrònic personal

Lloc: Espai Explora · Plaça Sant Domènec

Horari: Primera sessió d’11 h a 12 h | Segona sessió de 12 h a 13 h

A càrrec de: DG: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana

Inscripció presencial a l'Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major 10), trucant al 93 878 40 90

Jornada sobre la Tecnologia com a Eina de Desenvolupament i Evolució del Sector Agroalimentari amb:

amb: “Vertical farming: la tecnologia com a llavor del canvi”

A càrrec de: Alejandro Rueda Gómez, Director Financer GROOTS

“Aplicació pràctica de la tecnologia per gestionar les granges en base a criteris de benestar animal i sostenibilitat”

A càrrec de: Joan Sanmartin, Fundador i CEO OPPGROUP

“Implementar noves tecnologies en la indústria agroalimentària per adaptar-se a les noves tendències del consumidor”

A càrrec de: Jorge Alonso Director General CONVENIENCE SEAFOOD

“La tecnologia millora l’atenció al consumidor al punt de venda”

A càrrec de: Carles Hurtado, Director Innovació i Projectes PLUSFRESC

Taula rodona: “Millorem si apliquem tecnologia als nostres processos?”

Exemple pràctic: La genètica i la tecnologia un binomi per adaptar-se a l’entorn i donar valor diferencial, a càrrec de SEMEN CARDONA amb:

Joan Sanmartin Fundador i CEO OPPGROUP

Jordi Coletas Director General SEMEN CARDONA

Jorge Alonso Director General CONVENIENCE SEAFOOD

Carles Hurtado Director Innovació i Projectes PLUSFRESC

Moderador: Fernando Ortega, Comissió Executiva PIMEC CATALUNYA CENTRAL

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: inici a les 9:30 h “Tendències Tecnològiques en el sector Agroalimentari. La visió d'Eurecat.”

A càrrec de Clara Rafel París, Desenvolupadora de negoci del mercat alimentació. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya.

Lloc: Espai Descobreix · Plaça Sant Domènec

Horari: 12 h Manresa Street Circuit: El circuit de curses a Manresa.

Ponència i test del Manresa Street Circuit amb simuladors de simracing d'última generació i amb moviment. Descobreix el circuit creat per l'streamer LopezNorman44 i Gedi Media pels carrers de la ciutat. És el primer circuit fictici realista de l'estat que compleix tota la reglamentació FIA per acollir curses.

A càrrec de: Norman López, streamer i creador del Manresa Street Circuit

Lloc: Espai Descobreix · Plaça Sant Domènec

Hora d'inici: 17h Demostració i experimentació de l'efecte Coanda i de l'efecte terra utilitzat als cotxes de carreres . Experiments relacionats amb aerodinàmica i fluids.

. Experiments relacionats amb aerodinàmica i fluids. Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 17 h a 20 h Fer anar LED mitjançant placa electrònica. Experiments relacionats amb electrònica

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 17 h a 20 h Explicació i demostració dels conceptes "Parell de forces" i "Potència". Experiments relacionats amb mecànica/física

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 17 h a 20 h Necessitem els minerals per millorar el món!

Xerrada adreçada a infants acompanyats per familiars on es presenta una col·lecció de minerals estratègics perquè en el món puguem viure de forma sostenible. L’objectiu és que els infants aprenguin a diferenciar-los d’altres molt similars, que en coneguin les seves propietats i les seves aplicacions. - TechLab Manresa - UPC

TechLab Manresa - UPC Lloc: Espai Descobreix · Plaça Sant Domènec

Horari: de 17 h a 19 h (sessions de 30 minuts) DISSABTE 20 DE MAIG Rockin

Fer música mitjançant TIC

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: de 10 h a 14 h | de 16 h a 20 h Planetari. Vine a descobrir com la humanitat va portar el cel a la terra.

Lloc: Espai Explora · Plaça Sant Domènec

Horari: 10 h a 14 h | 17 h a 20 h . Grups cada 20 minuts. Experiència escape room : Llançament del Coet TecnoBages.

Ens ha arribat informació confidencial del llançament d’un coet a Manresa. Vine a resoldre aquest escape room estel·lar al TecnoBages.

Lloc: Espai Explora. Plaça Sant Domènec

Horari: 10 h – 14 h | 17 h – 20 h. Inici últim grup a les 19:30 h Restart Party. T’adjurem a reparar el teu petit electrodomèstic.

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 10 h a 14 h Tecnolab – Lab 06 UManresa

Adreçat a infant de 3 a 6 anys

Horari: activitat disponible d’11 h – 13 h |17 h a 19 h

Lloc: Espai Experiments · Plaça Sant Domènec Lab sobre rodes – Lab06 UManresa

Adreçat a infants de 0 a 3 anys.

Horari: activitat disponible d’11 h – 13 h |17 h a 19 h

Lloc: Espai Experiments · Plaça Sant Domènec Programa la teva joguina.

Anima’t a muntar, programar i jugar amb robots de Lego Mindstorm - TechLab Manresa - UPC

TechLab Manresa - UPC Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: de 17 h a 20 h Simulador de conducció SImtech Racing.

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 10 h a 14 h | de 17 h a 20 h Vol de drons.

Vine descobrir com es pilota un dron al TecnoBages. Activitat per a majors de 14 anys.

Lloc: Plaça Sant Domènec

Horari: Horari: de 10 h a 14 h| de 16 h a 20 h

Sessions d’1 h Vine a provar la realitat virtual al TecnoBages

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 17 h a 20 h Presentació i lectura del conte “Mare, pare, què hem de ser quan siguem grans?”

Acompanyarem a la Gina i al Guillu a un viatge amb la seva família, on aprendran moltes coses sobre l’energia, l’aigua i el veritable valor d’un dels oficis amb més passat, present i futur. Aquest conte ha estat escrit pel Gremi d’Electricitat, Fontaneria del Bages, Berguedà i Moianès i il·lustrat per l’artista manresà Pau Gross.

Lloc: Espai Experimenta · Plaça Sant Domènec

Horari: 17 h DIUMENGE 21 DE MAIG Planetari. Vine a descobrir com la humanitat va portar el cel a la terra.

Lloc: Espai Explora · Plaça Sant Domènec

Horari: 10 h a 14 h | 17 h a 20 h. Grups cada 20 minuts. Experiència escape room: Llançament del Coet TecnoBages.

Ens ha arribat informació confidencial del llançament d’un coet a Manresa. Vine a resoldre aquest escape room estel·lar al TecnoBages.

Lloc: Espai Explora. Plaça Sant Domènec

Horari: 10 h – 14 h | 17 h – 20 h. Inici últim grup a les 19:30 h Restart Party. T’ajudem a reparar el teu petit electrodomèstic.

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 10 h a 14 h Tecnolab – Lab06 UManresa

Adreçat a infant de 3 a 6 anys

Horari: activitat disponible d’11 h – 13 h |17 h a 19 h

Lloc: Espai Experiments · Plaça Sant Domènec Lab sobre rodes – Lab 06 UManresa

Adreçat a infants de 0 a 3 anys.

Horari: activitat disponible d’11 h – 13 h |17 h a 19 h

Lloc: Espai Experiments · Plaça Sant Domènec Programa la teva joguina.

Anima’t a muntar, programar i jugar amb robots de Lego Mindstorm - TechLab Manresa - UPC

TechLab Manresa - UPC Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: de 17 h a 20 h Simulador de conducció SImtech Racing.

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: activitat disponible de 10 h a 14 h | de 17 h a 20 h Vol de drons.

Vine descobrir com es pilota un dron al TecnoBages. Activitat per a majors de 14 anys.

Lloc: Espai de vol. Plaça Sant Domènec

Horari: Horari: de 10 h a 14 h| de 16 h a 20 h

Sessions d’1 h Vine a provar la realitat virtual al TecnoBages

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: Horari: activitat disponible de 17 h a 20 h Taller de croma.

Descobreix les possibilitats que ofereixen les tecnologies immersives.

Lloc: Espai Descobreix. Plaça Sant Domènec

Horari: de 10 h a 14 h | de 17 h a 20 h Presentació i lectura del conte “Mare, pare, què hem de ser quan siguem grans”

Acompanyarem a la Gina i al Guillu a un viatge amb la seva família, on aprendran moltes coses sobre l’energia, l’aigua i el veritable valor d’un dels oficis amb més passat, present i futur. Aquest conte ha estat escrit pel Gremi d’electricitat i fontaneria del Bages, Berguedà i Moianès i il·lustrat per l’artista manresà Pau Gross.

Lloc: Espai Experimenta · Plaça Sant Domènec

