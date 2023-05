El TecnoBages obre portes per començar a mostrar les seves possibilitats de futur

Una xerrada sobre el lideratge femení a la indústria, a càrrec d’Elvira Garcia, CEO d’Inoxforma, i d’Olga Perarnau, adjunta a la direcció del laboratori de qualitat de Denso Barcelona, ha inaugurat aquest dijous al matí el TecnoBages, un espai dedicat a la innovació i la tecnologia que fins diumenge ocuparà la plaça Sant Domènec de Manresa, en el marc de l’ExpoBages. A la tarda, una segona jornada titulada «Automatització i intel·ligència artificial a la indústria del Bages», amb Àlvaro Istúriz i Jordi Ribatallada, de la santfruitosenca Airtificial Smart Factories; i Xavier Vilanova, cofundador de la també bagenca TPR Engineering; a més d’una sessió de networking organitzada per TIC Bages, entre d’altres activitats, han completat el programa de la primera jornada del que es presenta com la principal aposta del present ExpoBages.

Les dues carpes semiesfèriques ubicades a Sant Domènec, dissenyades per l’equip gironí Esfèric i batejades com Espai Descobreix (per a 25 persones) i Espai Explora (per a una quinzena), són l’atractiu visual de la fira tecnològica, que ha mostrat ja avui, en forma encara embrionària, les seves possibilitats de futur. L’organització confia que el TecnoBages (que celebra la seva segona edició completa, després d’una primera, experimental, al pati del Casino el 2019) acabi arrelant com l’eix central de l’ExpoBages, atesa la potent indústria local i l’entorn de recerca i innovació que aporten les universitats i altres institucions locals. Una aposta de futur, que aquest any dobla la seva superfície i la participació empresarial.

Entre els professionals també hi ha la convicció que cal un espai com el TecnoBages. Així ho manifestaven dos dels ponents de la jornada de tarda, Jordi Ribatallada i Xavier Vilanova. Per a aquest últim, cofundador de TPR i que presentava a la fira les solucions de la seva empresa d’enginyeria per a la integració de sistemes robòtics per a la indústria, el TecnoBages «ens dona l’oportunitat de donar-nos a conèixer al Bages, on potser no ho som encara». Ribatallada, per la seva banda, mostrava a la sessió la plataforma de traçabilitat d’indicadors productius dissenyat per a indústries de diversos sectors que ofereix la multinacional espanyola Airtificial, amb el quarter general a Sant Fruitós, on treballa un centenar de persones.

Aquest divendres al matí, les activitats del TecnoBages estaran orientades a la formació i a l’ampliació de coneixements sobre TIC, estratègia digital o intel·ligència artificial, entre d’altres, i durant el cap de setmana tindran un enfocament més lúdic, per a un públic familiar, amb propostes de realitat virtual, simuladors de conducció, vols de drons, un escape room, instruments electrònics o un planetari, entre d’altres propostes.

L’espai TecnoBages forma part de l’ExpoBages, que aquest cap de setmana omplirà el centre de Manresa amb més de 120 estands. L’acte d’obertura de la fira es farà aquests dissabte a les 11 del matí, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, de l’alcalde de Cardona -municipi convidat enguany-, Ferran Estruch Torrents, i de la directora general de Serveis Digitals i Experiència ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Ester Manzano i Peláez, entre d’altres autoritats.

Guardó a Maria Masana

En el transcurs de l’acte, es farà lliurament del Pollet d’Or, un guardó atorgat des de fa una dècada per premiar iniciatives empresarials innovadores, reeixides i vinculades al territori mitjançant el comerç i l’empresa. La guanyadora de l’edició 2023 és Maria Masana Ribalta, presidenta del Grup d’Automoció de Manresa, a qui se li reconeix el seu lideratge empresarial i la seva dedicació a lExpo.

L’ExpoBages està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i compta amb la col·laboració de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Manresa. El TecnoBages compta també amb el suport de PIMEC, UPC, UManresa, TicBages, la Biblioteca del Casino, el Museu Valentí Masachs, Eurecat i el gremi d’instal·ladors. Aqust dijous, bona part de l’espai expositiu tradicional de l’ExpoBages ja estava a punt per començar a obrir portes oficiosament aquest divendres a la tarda.

Tota la informació de la fira es pot consultar al suplement que publica Regió7 amb l’edició d’aquest divendres.