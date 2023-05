Un programa de concerts gratuïts encapçalats per Pet Shop Boys (amb entrada reservada per aplicació) exerceix aquest dimecres de vistós preàmbul de la 21a edició del Primavera Sound, que des de dijous fins dissabte desplegarà al Parc del Fòrum un programa esquitxat per atraccions populars com Rosalía, Blur, Depeche Mode, Kendrick Lamar o New Order. Arrenca així la temporada de festivals, que situa un potent pol d’activitat entorn de la ciutat de Barcelona fins ben entrat l’estiu.

Aquest és un Primavera Sound que recupera la seva durada habitual d’un cap de setmana (llarg), i no dos, com va passar en l’excepcional edició del 2022, i que, hi ha una gran novetat: incorporarà la setmana que ve Madrid (Arganda del Rey) com a coseu. Al Fòrum, l’aforament serà una mica inferior al de l’any passat per evitar certes aglomeracions (de 80.000 a 70.000 assistents per dia com a límit). A més, el festival també s'estén amb el Primavera a la Ciutat, que es va posar en marxa aquest dilluns i que ofereix concerts a l’Apolo, Razzmatazz i Paral·lel 62.

Aquest dimecres, en la jornada d’escalfament al Fòrum, a més de Pet Shop Boys es podrà escoltar també el rock amb teixits ‘noise’ del grup madrileny La Paloma, el pop d’autor obert al folk i el country del britànic Jake Bugg i l’electropop de la banda australiana Confidence Man.

Caps de cartell

Sobresortint d'entre tota l'oferta del Primavera Sound hi ha diversos reclams llaminers. Dijous, Blur, recreant les seves fites Brit-pop i foguejant cançons del seu nou disc, ‘The ballad of Darren’ (que veurà la llum el 21 de juliol). Divendres, Depeche Mode, ara com a duo i amb una nova obra sobre la taula, ‘Memento mori’. Sense passar per alt Kendrick Lamar, raper d’àmplies mires. I dissabte, una tal Rosalía Vila Tobella, a la campanya festivalera de la seva gira ‘Motomami’ (que té com a data final, almenys per ara, el Lollapalooza de París, el 22 de juliol).

Però, com és tradició al Primavera, i senya de la seva identitat, al públic li correspondrà estudiar i analitzar la quinzena d’escenaris disposats i traçar la ruta del seu gust, desempatant tràgicament allà on hi hagi doloroses coincidències. En cartellera hi haurà propostes tan dispars com el docte pop mancunià de New Order i el xoc rock metaler de Ghost, l’avantguarda amb ecos r’n’b de Sudan Archives i el soul-rap d’Anderson .Paak, l’extremisme sònic de Swans i les expressions rock amb accents variables de Black Country, New Road, The War on Drugs o The Wedding Present.

Així mateix, singularitats pop lliurepensants com Sparks, St. Vincent i Caroline Polachek, i figures amb el pes històric de John Cale i Laurie Anderson. Han cursat baixa, llastimosament, dos veterans més, Arthur Verocai i Eddie Palmieri. I a la parcel·la autòctona, figures com Joe Crepúsculo, Núria Graham, John Talabot, Grupo de Expertos Solynieve o Los Ganglios. En contrast amb el ‘sold out’ sobtat de l’any passat, en aquesta edició encara queden a la venda tant abonaments com entrades per a una sola jornada.

Després del rècord

Amb els seus més de 200 artistes, el Primavera mirarà de conservar posicions, si bé quedarà enrere el rècord de l’edició passada, la dels dos caps de setmana, quan va convocar 500.000 assistents. La qual cosa va significar situar-se a la primera plaça entre els festivals realitzats a Espanya, seguit del madrileny Mad Cool (310.000), Arena Sound, de Castelló (300.000), Viña Rock, d’Albacete (211.000) i el Festival Internacional de Benicàssim (180.000), com precisa l’Anuari de la Música en Viu. El 2022, la mostra de Barcelona i Sant Adrià de Besòs va tenir un impacte econòmic de 349 milions d’euros, segons l’organització.

Va destacar llavors la quota inèdita de públic estranger, un 65%, amb 139 nacionalitats presents, encapçalades per britànics, francesos, italians, alemanys, nord-americans i mexicans. Després del rècord, serà el moment de calibrar l’assentament del festival i l’encert de la seva seu bessona madrilenya, aposta que inspira l’eslògan d’aquest any, ‘I’ll be your mirror’, homenatge al grup més influent del rock alternatiu, The Velvet Underground, i picada d’ullet, per tant, a les arrels del festival.