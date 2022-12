L’aparició del Gat amb Botes a Shrek 2 no només va aconseguir eclipsar els protagonistes de la pel·lícula, sinó que va ser tan celebrada pel públic que Dreamworks va decidir donar una aventura pròpia al personatge. El seu film en solitari, estrenat fa onze anys, no era cap obra mestra, però et guanyava gràcies a les declaracions d’amor al gènere i un humor sovint surrealista que trencava unes quantes convencions de l’animació moderna. Sense oblidar la gran feina d’Antonio Banderas posant veu al personatge.

El Gat amb Botes va funcionar raonablement bé a les taquilles mundials, però no va ser suficient com perquè es tornés una saga immediata. En lloc d’això, Dreamworks va decidir portar les seves aventures a les plataformes i és el millor que li podia passar: la sèrie, que es pot veure a Netflix, és una autèntica delícia perquè encara apuja més el to en termes d’humor absurd i tenia unes trames fantàstiques molt treballades. Com que la sèrie, ja acabada, ha anat despertant l’interès al llarg del temps, Dreamworks ha decidit tornar el protagonista a la pantalla gran. I el resultat és esplèndid. A banda que resulta superior a la primera entrega i encerta a recuperar idees de la sèrie, fa pinta que es convertirà en un dels èxits de la cartellera.

El Gat amb Botes: L’últim desig comença quan el protagonista, que encara presumeix de ser l’aventurer més gran de tots els temps, s’adona que ha gastat vuit de les seves nou vides. Per tant, el sentit comú que no té aconsella que es tranquil·litzi i comenci a prendre’s les coses d’una altra manera. Però com que no es vol limitar a ser una llegenda, convenç els seus amics d’emprendre un perillós viatge per trobar l’anomenat Últim desig, que li permetria recuperar totes les vides. És així com El Gat amb Botes descobrirà que l’heroisme, al capdavall, és una qüestió d’actitud i que la seva tendència a ficar-se en embolics sembla no tenir final.

Al llarg de 100 minuts que passen com un sospir, els directors Joel Crawford i Januel Mercado construeixen una aventura divertidíssima que sap ser molt innovadora en alguns passatges i no desaprofita l’ocasió de riure (i molt) a costa dels clixés del cinema d’animació. Al costat de Banderas, a la versió original s’escolten les veus de Salma Hayek, Olivia Colman, Florence Pugh, Ray Winstone i Wagner Moura.

La banda sonora original està firmada per Heitor Pereira, un antic col·laborador de Hans Zimmer que s’ha fet un nom gràcies a la seva notable feina a la saga Gru.