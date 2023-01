Les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana són, d’una banda, ‘La ballena’ ('The Whale’), protagonitzada per un desconegut Brendan Fraser, que ha estat nominat a l’Oscar per aquest paper. De l’altra, hi ha ‘Tár’, el biopic sobre la directora d’orquestra Lydia Tár protagonitzat per Cate Blanchett, que s’acaba de confirmar com una de les cintes i actriu favorites respectivament dels Oscar 2023. Divendres s’estrena també el thriller policíac espanyol ‘Lobo Feroz’, amb Adriana Ugart i Javier Gutiérrez. D’altra banda, Filmin i TV3 estrenen aquest dimecres ‘Oswald. El falsificador’, una docusèrie de Kike Maíllo que descobreix la figura de l’artista català Oswald Aulesta considerat un dels més grans falsificadors de quadres del món

‘Mikado’

El trhiller txec 'Mikado' enfronta un pare i la seva filla, a propòsit de la tèrbola mort d'una nena malalta ingressada a l'hospital on treballa la jove. El pare pensa que ella hi té alguna cosa a veure i l'acusa, però després la Magda demostra que és innocent, i ell se sent avergonyit. El film compta entre els seus productors el txec d’origen català Jordi Niubó.

‘El noi lleó’

La dansa del lleó és una part fonamental de les celebracions de l'Any Nou xinès. 'El noi lleó' és un film d'animació que protagonitza un jove d'origen humil que vol dedicar-se professionalment a representar aquest ball. La pel·lícula s'estrena doblada al català.

‘Yuku i la flor de l'Himàlaia’

Yuku és un jove ratolí que viu amb la seva família al soterrani d’un castell. La seva àvia li transmet els valors familiars explicant-li contes populars de tota la vida. En un dels llibres de contes de la seva àvia, Yuku aprèn que la flor de l'Himàlaia li pot donar la llum eterna, així que emprèn un gran viatge amb l’objectiu de trobar la flor.

'Regreso a Raqqa'

El nou documental d’Albert Solé (‘Bucarest, la memòria perduda’, ‘Federal’) i Raúl Cuevas és una reconstrucció del recordat segrest de 19 periodistes i funcionaris d’oenegés per part d’Estat Islàmic durant la guerra de Síria. Entre ells, el periodista d’’El Periódico’ Marc Marginedas, que esdevé el principal protagonista de la cinta i retorna a l’indret on va estar retingut durant mesos.

'La ballena' (The Whale)

‘La ballena’ presenta explica la història d’un solitari professor d’anglès que pateix obesitat mòrbida i que està intentant reprendre el contacte amb la seva filla adolescent, de la qual s’ha distanciat. La pel·lícula està protagonitzada per un desconegut Brendan Fraser (‘La momia’, ‘George de la jungla’), que reapareix cinematogràficament parlant en aquest film, transformat físicament després de travessar una crisi personal i professional els últims anys. L'actor acaba de ser nominat a l'Oscar per aquest paper.

'Tár'

Cate Blanchett apunta a l’Oscar amb el seu paper al biopic ‘Tár’, la pel·lícula de Todd Field que repassa la trajectòria de Lydia Tár, una directora d’orquestra considerada a nivell mundial com una de les millors, i que es va convertir en la primera dona directora d’una gran orquestra simfònica d’Alemanya. La pel·lícula, el director i l'actriu opten a l'Oscar respectivament.

'Lobo feroz'

L’única estrena espanyola de la setmana és ‘Lobo feroz’, un thriller policíac amb Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Juana Acosta com a protagonistes. Un policia i una dona tenen un objectiu comú: descobrir l’assassí que s’amaga darrere d’uns crims de diverses nenes. Ambdós estan disposats a fer tot el necessari per atrapar els culpables.

'The Offering'

Pel·lícula de terror dirigida por Oliver Park. Un home desesperat sense ingressos intenta manipular el seu pare perquè es vengui la funerària que dirigeix. La mort misteriosa del pare desencadena l’arribada d’un esperit maligne que vol posseir la dona del fill.

'La vida sense tu’'

Isabelle Huppert interpreta a ‘La vida sense tu’ a Joan Vera, una dona que es retroba amb el seu amor de joventut un dia passejant per París. Com que no sap com gestionar-ho, marxa a la seva segona residència per recordar els últims 40 anys, de forma una mica idealitzada. El seu fill Nathan, acabat d’arribar de Montreal, l’acompanyarà en aquests moments. El film arriba doblat en català.

'Kompromat: El expediente ruso'

Mathieu Roussel (Gilles Lellouche), és un diplomàtic francès arrestat a Rússia l’any 2017, davant de la seva filla, per haver descobert presumptament un complot del govern per acabar amb dissidents i altres persones. Per evitar una cadena perpètua, Roussel mira d’escapar del país. La pel·lícula és una versió lliure d’uns fets reals ocorreguts a la Rússia de Putin l’any 2017.

'Pathan'

En un orient mitjà distòpic, on els rics han perdut el seu poder i les seves cases, el protagonista del film s’haurà d’enfrontar al mateix narcotraficant que va matar el seu pare.

Filmin i TV3 estrenen la sèrie sobre Oswald Aulestia

Filmin i TV3 estrenen aquest mateix dimecres ‘Oswald. El falsificador’. Es tracta d’una docusèrie que descobreix la figura de l’artista català Oswald Aulesta, considerat un dels més grans falsificadors de quadres del món. La producció està dirigida per Kike Maíllo (‘Eva’, ‘Toro’, ‘A perfect enemy’). Aquest és un projecte format per la sèrie inèdita de tres episodis que s’estrena ara i una pel·lícula documental que s’estrenarà més endavant. El film va ser nominat a millor pel·lícula documental als Premis Gaudí, i ho està també als Goya.

Produïda per Televisió de Catalunya i Filmin amb Playtime Movies i Sábado Películas, compta amb la participació d’El Terrat (The Mediapro Studio), Televisió Espanyola, l’ICEC i l’ICAA.

I el 31 de gener arriba a Filmin ‘Carmen Curlers’, la sèrie danesa més vista de l’any segons la plataforma. S’ambienta als any 60 i parteix del llançament del primera màquina elèctrica per fer rínxols als cabells. A propòsit de l’efemèride, la sèrie reprodueix la Dinamarca d’aquells anys, marcats per una economia a l’alça i el consum de productes nord-americans com el rentavaixelles, els bolquers o la rentadora, tot un canvi per als usos i costums de les llars del país nòrdic.

Movistar + reprèn ‘Supernormal’

La plataforma estatal estrena dijous la segona temporada de la comèdia ‘Supernormal’, protagontizada per Miren Ibarguren. La protagonista conviu amb les dificultats de compaginar la maternitat amb la vida professional sense una xarxa de suport ni ajudes en la criança.

‘Una boda explosiva’ a Amazon Prime Video

La plataforma nord-americana estrena en exclusiva la pel·lícula el 27 de gener ‘Una boda explosiva’, protagonitzada per Jennifer López i Josh Duhamel. La comèdia transcorre durant la boda dels dos protagonistes, una cerimònia que es veu interrompuda quan tots els assistents es converteixen en ostatges d’un segrest inesperat.

Harrison Ford fa teràpia en clau d’humor a Apple TV

També el 27 de gener Apple TV estrena una nova sèrie còmica anomenada ‘Terapia sin filtro’ i que té com a principal reclam a Harrison Ford com un dels protagonistes. Ford, que a principis d’estiu tornarà a la gran pantalla encarnant de nou a Indiana Jones, aquí interpreta un paper còmic poc habitual en la seva trajectòria.

‘Extraordinary’ s’estrena a Disney +

Aquest dimecres Disney + estrena la sèrie britànica ‘Extraordinary’. Entre el retrat generacional i la ciència ficció, la sèrie s’ambienta en un món on els que arriben a la majoria d’edat desenvolupen algun tipus de poder. La Jen, però, ja en té 25 i segueix esperant el seu en va. Els seus companys de pis l’ajudaran a portar millor aquesta anomalia.

Netflix adapta un best seller de Javier Castillo

Netflix estrena el 27 de gener una mini sèrie basada en l’èxit editorial de Javier Castillo ‘La chica de nieve’. José Coronado, i sobretot Milena Smit, protagonitzen els episodis d’aquest thriller angoixant sobre la desaparició d’una nena de 5 anys i la lluita dels seus pares, la policia i una periodista en pràctiques per trobar-la a ella i els seus segrestadors. L’adaptació de la novel·la és de Jesús Mesas y Javier Andrés, i està dirigida per David Ulloa i Laura Alvea.