Netflix va estrenar ahir la minisèrie El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal. Del 1987 al 2003, l’assassí en sèrie Michel Fourniret va consolidar el seu llegat com l’assassí més infame de França amb la mort d’una dotzena de persones. La seva dona era un gran enigma: va ser una col·laboradora o una víctima més? També s’ha estrenat la segona temporada de Sexo/vida?, un triangle amorós que ofereix una visió nova i provocadora sobre la identitat i el desig femení.

HBO Max va estrenar dimecres Motel Valkirias, un western de tres dones que es troben al límit d’una situació. Ubicada en un motel entre Galícia i Portugal, la sèrie protagonitzada per Marina Mota, María Mera i Chechu Salgado, gira al voltant de la vida i de com sovint necessitem escapar d’ella. La plataforma estrena avui la versió espanyola de Fboy Island, un reality de dating shows amb tres noies que van a una illa tropical i coneixen 22 possibles amors.

Amazon Prime Video estrena avui Daisy Jones & The Six. Basada en la novel·la de Taylor Jenkins Reid, és un drama musical que detalla l’ascens i precipitada caiguda de la banda de rock. Dècades després els membres de la banda es posen d’acord per revelar la seva veritat. També s’estrena Luden sobre el proxeneta Sonny Boy Klaus Barkowskyl.

Filmin estrenarà dimarts la segona temporada de la comèdia Upright, vuit capítols protagonitzats per Milly Alcock i Tim Minchin. La producció explica la història de dues persones que canvien el desert per uns humits tròpics de l’extrem nord d’Austràlia en una nova missió.

Movistar+ va estrenar dimecres El visitante del futuro, òpera prima de François Desraques que adapta al cinema la seva websèrie homònima. Ambientada l’any 2555, la història la protagonitza un misteriós heroi arribat del futur que viatja a través del temps per evitar la fi del món. D’altra banda, la plataforma va estrenar ahir el documental Brad Pitt: todas las caras, que repassa la prolífica carrera de l’actor.

Disney+ va estrenar dimecres la tercera temporada de Star Wars: The Mandalorian on continuaran els viatges del Mandaloriano a través de la galàxia de Star Wars.