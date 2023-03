Una de les (moltes) virtuts de la nova Scream, que era al mateix temps una seqüela i un reboot de la saga, és que capturava l’essència de les pel·lícules prèvies i sabia adaptar-les a la idiosincràsia actual del cinema de terror. Sí, era un slasher farcit de conyes metalingüístiques, però també era una reflexió, i força punyent, sobre el paper de les xarxes socials en la creació d’una societat més indolent i menys documentada. I encara tenia un altre mèrit afegit: la sensació, potser no prou rematada, que la mitologia del film original havia patit una metamorfosi irreversible i que els seus codis i llenguatges ja no podien ser interpretats de la mateixa manera.

Fa l’efecte que Scream VI, de nou firmada per Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, busca justament aprofundir en aquest discurs. Primer, perquè treu la saga de la seva zona de confort i la porta a Nova York per superar els vells escenaris, i després perquè els tràilers apunten a que Ghostface ja no és un simple cinèfil d’idees tronades sinó un culte en tota regla que obligarà els protagonistes a reinventar la seva forma d’enfrontar-s’hi. En tot cas, queda clar que el llegat de Wes Craven està en bones mans: poques franquícies han aconseguit ser tan il·lustratives de la seva era com aquesta, plena d’apunts maliciosos sobre el gènere i com acaba erigint-se en la perfecta metàfora de les derives de l’espectador.

Scream VI situa la seva acció a Manhattan, on els quatre supervivents de la pel·lícula anterior busquen refer la seva vida i fugir de la llegenda negra de Woodsboro. Als carrer de Nova York se senten segurs perquè són anònims, i eviten qualsevol interacció que ressusciti els traumes del passat. Però la tranquil·litat els dura ben poc. Ghostface no només reapareix, sinó que aquesta vegada sembla estar més informat que mai dels secrets més inconfessables de les seves víctimes. L’enigma del nou assassí encara es torna més inquietant quan els protagonistes descobreixen unes ramificacions inesperades dels casos previs de Woodsboro i es retroben amb Kirby Reed, a qui tothom donava per morta després d’enfrontar-se amb Ghostface a la quarta entrega.

El repartiment d’Scream VI està encapçalat per Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Henry Czerny i la gran Samara Weaving, amb qui els directors ja van treballar a Noche de bodas. Qui aquest cop no apareix a la pel·lícula és Sidney Prescott: l’actriu Neve Campbell va fer pública la seva negativa a participar-hi perquè no estava gens d’acord amb el sou que li oferien els productors.