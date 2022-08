La pizza és un dels plats que no falten en dies festius. N'hi ha de moltes classes i es poden fer amb una gran varietat d'ingredients, però totes coincideixen en una cosa: triomfen sempre que formen part de qualsevol sopar o dinar. Perquè puguis saber-ne més, t'expliquem tres curiositats sobre la pizza i el seu consum a l'Estat:

És el plat més consumit al món

Aquest gustós plat és originari de Nàpols i ja apareix mencionat en una inscripció llatina del 997 aC. Això, bàsicament, suposa que ja fa uns tres mil anys que es consumeix. Tanmateix, la recepta des de llavors ha canviat. L'original no portava tomàquet, sinó que era una massa bàsica sobre la qual s'afegien ingredients i s'escalfava. La popularitat de la pizza ha anat creixent i, segons dades de Telepizza, el 2021 van consumir-se més de 5.000 milions d'unitats arreu del món. A Espanya, durant el mateix període, aquesta empresa va servir-ne a més 32 milions de persones.

La preferida és la barbacoa

A l'hora de triar una pizza, sempre hi ha una que acaba apareixent a la llista: la barbacoa. Segons les dades de Telepizza, aquesta és la preferida dels espanyols i encapçala el rànquing de les més populars amb més de 5 milions venudes a l'Estat el 2021. La comunitat on més agrada és a Madrid i el dia en què més es consumeix és el dissabte.

El debat etern de la pizza amb pinya

Pizza amb pinya o sense? Aquesta és la pregunta que genera inacabables debats, però sembla tenir resposta si es miren les dades de Telepizza a Espanya. La Hawaiana, és a dir, la pizza amb pinya, es troba entre les més demanades. Concretament, se situa la cinquena del rànquing, per darrere de la barbacoa, la carbonara (2,3 milions), la quatre formatges (2 milions) i la bacon crispy (2 milions).

Per tant, tot i ser la reina d'un dels debats eterns, com és el de l'ús de la pinya o no, la pizza sempre triomfa. Probablement, perquè sempre hi ha la possibilitat de personalitzar-se-la i fer-se-la al gust de cadascú, fet que deixa poc marge d'error.