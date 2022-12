Les famoses garnatxes aragoneses han guanyat prestigi gràcies al treball personal de Fernando Mora MW i el seu soci l’enòleg Mario López, que van fundar les Bodegas Frontonio. El Celler pren el nom de San Frontonio patró del municipi Alpartir, Saragossa.

Explica la llegenda que va ser decapitat pels romans i el seu cap, que va ser llençat a l’Ebre, va ser trobat riu amunt a contracorrent. Aquest terme de contra corrent els hi escau molt a aquest celler.

Fernando Mora va deixar la seva professió d’enginyer i va entrar al món del vi el 2015 i amb només dos anys aconseguia ser un Master Wine, quan el normal és 5 o 6 anys. El títol de Master Wine és el màxim reconeixement dins el món del vi. Se’ls hi exigeix un alt coneixement sobre el tema i no poden ignorar cap pregunta sobre vi a part d’haver visitat totes les regions vinícoles. Per sempre més el seu nom anirà acompanyat de les sigles MW.

Cuevas de Arom és un projecte de Fernando Mora MW i les Bodegas San Alejandro, que han conservat vinyes de garnatxa molt velles a molta altitud a Calatayud. L’objectiu és aconseguir més frescor i més precisió. Tuca Negra és el seu vi parcel·lari més ambiciós, considerat com a Gran Cru. Els raïms sencers van fermentar amb els llevats autòctons i després d’una llarga maceració, el vi va madurar 14 mesos en dipòsits ceràmics de gres.

Només 354 ampolles d’una de les garnatxes millors del món, amb aromes de groselles, violetes i llaurer. Viu i refrescant de textura salina i taní elegant i cruixent. Amb aquest vi és impossible no passar un Bon Nadal.

DO: Campo de Borja

Preu: 85 euros