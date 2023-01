Paisajes Cecias és un projecte iniciat l’any 1998 a càrrec de Miquel Àngel de Gregorio de Finca Allende (Allende, Calvario, Aurus) i Quim Vila important negociant de vins.

Miquel Àngel és un gran professional de l’enologia, molt coneixedor de la seva Rioja, que estudia i investiga cada una de les seves parcel·les actuant en conseqüència i honestedat, amb sinergia amb el terrer. La seva filosofia i els seus vins l’han consolidat com una de les persones més influents de La Rioja. Per elaborar aquest Paisajes s’han seleccionat diferents finques de diferents viticultors per anar a cercar uns vins extraordinaris.

Paisajes es cultiva a la finca Cecias un terrer de 2,4 hectàrees plantades amb una garnatxa centenària en un sòl de terra calcària i de pissarra del poble d’Aguilar del Rio Alhama a La Rioja Oriental.

El vi envelleix en barriques de roure francès Allier durant setze mesos i després de vuit anys d’afinament en ampolla, el vi manté un gran ventall de riquesa aromàtica. Profund, elegant i equilibrat de tanins molt ben domats, acomodats dins d’una fruita en compota, torrefactes, espècies i mineral.

Una edició limitada de 5.200 ampolles.

DO: La Rioja

Preu: de 25 a 30 euros