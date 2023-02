Aquest és un vi que no podem deixar de conèixer, de la zona més privilegiada de la Ribera del Duero, la de Roa a Anguix. Fruit d’una il·lusió del matrimoni, Javier Alonso i Maria del Yerro, en apostar per aquesta zona per les seves qualitats geoclimàtiques.

Amb l’estímul de voler fer grans vins i conscients que, per aconseguir-ho s’havien de rodejar del millor equip, van contractar un dels millors consultors vinícoles del món, Stéphanne Derenoncourt. Els aconsella contractar a una eminència en temes de terrer, en Claude Bourgignon, que durant quatre anys els analitza els sòls de cada parcel·la en un estudi molt minuciós i laboriós que els va ajudar a aconseguir el seu objectiu de convertir els vins d’Alonso del Yerro en una de les millors marques de la Ribera del Duero. Aquesta criança presenta aromes de fruita vermella concentrada, regalèssia, espècies i un toc de cacau que es fon dins les notes de criança en torrefacte. Boca afruitada fresca i madura, amb bona acidesa i un taní madur molt voluminós i de llarg final. Un vi que fa enyorar els perfils de la Ribera del Duero més autèntics. No cal obrir l’ampolla abans, ja que estudis recents indiquen que hi ha poca aireació al coll de l’ampolla encara que s’obri dues hores abans. L’oxigen dissolt al vi es mesura en un Oxygen Meter i el resultat s’expressa en ppm (parts per milió) o sigui fraccions diminutes d’oxigen que es troben fusionades amb el vi. Una ampolla acabada d’obrir és d’1’56 ppm al cap de dues hores és de 1’58 ppm i no hi ha cap nas al món capaç de trobar aquesta diferència. DO: Ribera del Duero Preu: de 26 a 30 euros