El Celler Solergibert de DO Pla de Bages ens ha sorprès amb un nou vi de la varietat macabeu de la vinya Matamala, una vinya vella de més de vuitanta anys situada a la zona de Cabrianes. És una vinya de sumoll, però que té el 40% d’aquest excel·lent macabeu. Fa uns set anys que ja van adquirir aquesta vinya, però no va ser fins al 2021, fruit d’una bona climatologia, el macabeu estava esplèndid, perfecte per poder-se vinificar sol. Amb una bona elaboració de sis mesos en bota de roure francès i després sis mesos més en dipòsit d’acer inoxidable, en acabar un repòs en ampolla. Aquest vi només s’elabora en anyades excepcionals.

El macabeu és una varietat originària de Catalunya i Aragó, d’on hauria passat a la resta de la península. És una varietat que brota aviat, i que, per tant, és sensible a les gelades de primavera. També és primerenc en la maduració i potser per això se’n diu «macabeu», perquè la seva verema coincidia aproximadament amb la festivitat dels germans macabeus. Generalment, són vins aromàtics i amb un bon equilibri d’alcohol i acidesa. Són molt especials els macabeus de vinya vella perquè accepten molt bé les criances. El nou Macabeu 2021 del Solergibert presenta un color groc palla. Aromes florals, de fruita blanca, fruits secs, cítrics i herbes de sotabosc. Entrada en boca cremosa i envoltant, vellutat ple de gustos que confirmen les aromes, que perduren en el paladar. Cal agrair també els 12 ° d’alcohol. És un vi que, per la seva consistència, podem maridar amb peixos en salses, però també amb carn blanca o carn vermella a la brasa o a la planxa. DO: Pla de Bages Preu: 16,95 euros