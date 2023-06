L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) estrenarà aquest juliol les visites guiades pels escenaris del rodatge de 'House of the Dragon'. La ficció de l'HBO va escollir els jardins de Santa Clotilde per ubicar-hi part dels exteriors del palau de King's Landing. Ara, els visitants podran recrear algunes d'aquestes escenes passejant per l'escenari real i comparant-les amb imatges de la sèrie. A més, l'Àrea de Patrimoni de l'ajuntament ha dissenyat una escenografia que recrea part del món de la sèrie de la plataforma HBO i també de la seva successora, 'Game of Thrones'. La visita es podrà fer cada divendres i tindrà "un format híbrid" entre visita guiada i teatralitzada.

Els jardins de Santa Clotilde van acollir el rodatge de diverses escenes de la sèrie 'House of the Dragon' a la tardor del 2021. Ara, el municipi de Lloret de Mar vol aprofitar l'èxit d'aquesta sèrie per desenvolupar el "turisme de rodatges". La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha recordat que des que es va fundar la Lloret Film Office ja s'han fet una quarantena de rodatges de pel·lícules i sèries al municipi de la Costa Brava.

Un dels més reconeguts ha estat el de la sèrie 'House of the Dragon', que va escollir els jardins de Santa Clotilde. Durant deu dies els jardins van estar tancats al públic, tot i que en aquell moment no es va donar cap detall de quina era la producció que s'hi estava gravant. Amb secretisme absolut, diversos dels protagonistes de l'spin-off de 'Game of Thrones' van arribar a Lloret de Mar per gravar-hi diverses escenes.

Ara, després que la sèrie s'emetés la tardor del 2022, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha decidit explotar la popularitat que té la ficció per crear una visita guiada als jardins. Es farà en un "format híbrid" que combina la visita guiada i la teatralitzada. L'objectiu és que la gent vegi els escenaris que van ser el plató de la primera temporada de 'House of the Dragon'. Per fer-ho, els visitants passejaran per les ubicacions que van servir pel rodatge i al mateix temps visualitzaran les imatges de la sèrie per tal que puguin comparar com es veia a la televisió i com és en realitat.

Escenografia del món fictici

En la majoria d'espais les modificacions han estat més aviat poques i es poden reconèixer fàcilment els espais. La gent interessada en fer les visites podran recórrer els jardins de Santa Clotilde ambientats en el món fictici cada divendres a partir del mes de juliol. A més, l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Lloret de Mar ha preparat diversos elements d'escenografia que "formen part de l'imaginari" del món de 'Game of Thrones' i 'House of the Dragon'.

Amb aquesta escenografia, la intenció és que els visitants puguin "crear el seu propi contingut" relacionat amb la sèrie i el pengin a les xarxes socials. Keegan, que no ha volgut donar més detalls d'aquesta escenografia per mantenir la sorpresa, ha recordat que a través del contingut que els visitants pengin a les xarxes, podran promocionar aquest nou producte turístic.