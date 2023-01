Del retorn de Grease, passant per That ‘70’s Show, fins a Scooby-Doo, la indústria de l’streaming tindrà el 2023 un aire de nostàlgia gràcies a l’estrena de preqüeles, seqüeles i l’arribada de finals esperats d’algunes sèries icòniques.

La indústria de l’entreteniment ha trobat en la nostàlgia la clau de l’èxit comercial a l’hora d’explicar històries. N’és una prova la quantitat de sèries ambientades en el passat, com passa amb el fenomen mundial de Stranger Things, que reviu la dècada de 1980, les noves històries derivades dels films de la saga Star Wars, (Mandalorian, Andor), i el ressorgiment de Karate Kid a la sèrie Cobra Kai.

La fórmula es repeteix a les estrenes més esperades del 2023, i l’exemple més clar és el retorn de Velma Dinkley de Scooby-Doo com a protagonista de la caricatura per a adults d’HBO Max, Velma. El programa, que arribarà el 12 de gener, és una preqüela de la caricatura del 1969 i seguirà els coneguts integrants de la banda amateur d’investigadors de crims, abans de la formació oficial de Mystery Inc.

Netflix portarà de tornada els problemes adolescents del grup d’amics de Wisconsin de That ‘70s Show (1998) a la sèrie derivada That ‘90s Show. Aquesta vegada la història estarà explicada a través dels ulls de Leia Forman, que viurà l’estiu de la seva vida després de viatjar a casa dels seus avis Kitty i Red Forman, i tindrà gran part de l’elenc original com Ashton Kutcher, Laura Prepon , Mila Kunis, Wilmer Valderrama i Debra Jo Rupp.

Les icòniques jaquetes roses de les noies rebels de Grease tornaran a Paramount+ en la sèrie musical Grease: Rise of Pink Ladies, una preqüela de la famosa història d’amor que John Travolta i Olivia Newton-John van protagonitzar el 1978 als papers de Danny i Sandy. La mateixa plataforma manté viu el llegat dels viatgers de la tripulació de l’USS Enterprise amb l’estrena de l’última temporada de Star Trek: Picard.