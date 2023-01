Movistar Plus+ aconsegueix l’entrevista de què tothom està parlant. La plataforma de pagament ha anunciat aquest dimarts que estrenarà en exclusiva el pròxim 20 de gener, a les 22.00 hores, la conversa que el Principe Harry va mantenir amb Tom Bradby, periodista expert en la Casa Reial britànica, dos dies després de la publicació de les seves memòries.

En les seves declaracions, el duc de Sussex parla sense embuts sobre la seva família i la monarquia, la pressió que ell i la seva dona, Meghan Markle, han patit per part dels mitjans de comunicació i també revela detalls fins ara desconeguts de la mort de la seva mare.

Aquesta entrevista concedida al canal britànic ITV ha tingut una gran repercussió internacional: en la seva estrena va tenir una audiència de gairebé cinc milions d’espectadors i ha sigut analitzada al detall pels mitjans de comunicació internacionals.

«És extremadament estrany que un membre de la Família Reial parli tan obertament sobre la seva experiència al cor de la institució. L’entrevista de Tom Bradby amb el Príncep Harry serà un programa que tots els que tinguin una opinió informada sobre la monarquia haurien de voler veure», afirma Michael Jermey, director de Notícies i Actualitat d’ITV.

«La versió dels fets de Harry conté molts elements que mai abans havíem escoltat, com veuran els espectadors. És una perspectiva crua i íntima de les seves relacions amb les persones més pròximes a ell i dels moments que li han donat forma», assegura Ian Rumsey, director general i productor executiu d’ITN Productions.

Com hem esmentat, l’esmentada entrevista va tenir lloc després del llançament del llibre de memòries del Príncep Harry, el seu primer projecte professional després de l’estrena de ‘Harry & Meghan’, la docusèrie produïda per Netflix, en què han deixat importants revelacions de la seva vida com a ducs de Sussex.