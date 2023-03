Loreen tornarà a representar Suècia a Eurovisió 2023. La cantant d'Euphoria, tema amb el qual va guanyar el festival el 2012, ha aconseguit la seva segona victòria en la preselecció sueca amb Tattoo. L'artista va obtenir dissabte el passaport cap a Liverpool després d'aconseguir la unanimitat del jurat internacional, en el qual va participar Espanya amb Eva Mora com a portaveu, i de l'audiència amb 177 punts durant la gran final del Melodifestivalen. Però no tots els eurofans han rebut el triomf de la sueca amb bones crítiques.

A les xarxes socials, múltiples usuaris han acusat l'artista de plagiar la melodia de l'icònic Flying Free de Pont Aeri, mentre que altres assimilen fragments de la candidatura sueca amb The Winner takes it All d'ABBA.

Igual ya lo habéis comentado por aquí pero lo que ha presentado Loreen al #mello2023 es algo así como Flying Free de Pont Aeri meets ABBA, ¿no? — Ail. (@Ail_len) 26 de febrero de 2023

Loreen va compondre Tattoo amb Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström y Thomas G. Amb aquesta candidatura, Suècia buscarà igualar a Irlanda i aconseguir la seva setena victòria en el Festival d'Eurovisió. A Torí 2022, la candidatura de la sueca Cornelia Jakobs va aconseguir la 4a posició gràcies als 438 punts que va rebre Hold me Closer, per part dels jurats professionals i el televot.