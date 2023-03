Berlín, l’esperat spin-off de La casa de papel, comptarà amb dues cares molt conegudes. Netflix ha anunciat que Itziar Ituño i Najwa Nimri s’incorporen al rodatge de la sèrie, que comptarà amb un total de vuit episodis i que arribarà al seu catàleg a finals d’aquest any. Les dues actrius tornaran a interpretar, respectivament, les policies Raquel Murillo i Alicia Sierra. Berlín se centrarà en els anys daurats del personatge interpretat per Pedro Alonso i narra el recorregut per un dels robatoris més extraordinaris que va realitzar al costat dels personatges a qui donaven vida Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández i Joel Sánchez.