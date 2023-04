Quan es compleix una setmana de la notícia sobre la maternitat d’Ana Obregón als 68 anys per gestació subrogada, el nom de l’actriu torna a acaparar aquest dimecres tots els titulars. En una exclusiva per a la revista ‘¡Hola!’, ha revelat que la nena és en realitat la seva neta, ja que biològicament és filla del seu fill, Aless Lequio, que va morir el maig del 2020 a causa d’un càncer.

«Això és complir el desig i l’última voluntat del meu fill. Així ens ho va comunicar de paraula al seu pare i a mi una setmana abans de morir», declara Obregón a aquesta revista, i també reconeix no tenir «ni idea» de com va ser el part de la dona que va llogar el seu ventre per donar a la llum la nena.

D’aquesta dona s’ha revelat la identitat aquest dimecres. Ho ha fet la revista ‘Lecturas’, que mostra en la seva portada el rostre de la gestant. Això ha causat un autèntic enrenou en les xarxes socials, en què nombrosos usuaris han qüestionat que aquesta publicació hagi fet aquest pas.

«Que baix ha caigut ‘Lecturas’», «una vergonya total i absoluta» o «absolutament immoral» són alguns dels comentaris que es poden llegir a Twitter. No obstant, també hi ha qui ha compartit una visió diferent a l’afirmar que és una manera de mostrar la necessitat econòmica de les dones que decideixen llogar els seus ventres.

El reportatge recull que la dona, d’origen cubà, viu a Florida, a tan sols 20 minuts del centre pediàtric Joe Di Maggio Children Hospital. Pel que sembla, aquesta no ha sigut la primera vegada que s’ha vist obligada a recórrer a la gestació subrogada per diners.

A més, el mateix mitjà ha tingut accés al document oficial en el qual Ana Obregón va sol·licitar a la justícia americana que se la reconegués com a mare d’Ana Sandra, neta també d’Alessandro Lequio.