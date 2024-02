Si hi ha un territori a la península amb el major nombre de volcans inactius però no extingits és la comarca de la Garrotxa. Aquesta regió volcànica està protegida mitjançant el Parc Natural que s’encarrega de protegir-la perquè també hi puguin conviure l’acció humana i els recursos naturals. Es calcula que existeixen fins a 40 volcans que si bé no estan actius no es poden donar en cap cas per extingits.

La riquesa del paisatge i la gran varietat de la fauna i la flora es poden contemplar a través de diferents rutes. A peu o amb bicicleta es poden recórrer diferents itineraris per conèixer aquest patrimoni natural. Una de les característiques del territori és la seva humitat. No en va, durant molt de temps es coneixia la comarca com l’orinal de Catalunya per la quantitat de pluja que hi queia al llarg de l’any. Per desgràcia, ara mateix no es pot dir el mateix. Des del Patronat Costa Brava-Pirineu de Girona s’explica que "el clima humit, present especialment a la cubeta olotina, permet una coberta de vegetació excepcional que ha protegit els volcans de l’erosió i que, alhora, ha afavorit una gran diversitat de flora i fauna". Tota la zona volcànica està sota la protecció de les lleis del Parc Natural nascut el 1982 arran, una vegada més, de les mobilitzacions ciutadanes per exigir més projecció. Al llarg dels diferents recorreguts es poden contemplar cues de lava, cràters i diferents elements naturals. El seu tresor natural està compost també per grans roures i plantes humides. Per entendre millor els volcans no ens podem perdre també una visita al centre Espai Cràter. És un autèntic viatge al centre de la terra que ens ofereix viure grans experiències. Es presenta com la gran exposició de referència en què a partir d’audiovisuals, elements interactius, experiències immersives, realitat virtual, ludificació i videomapaje ens podem submergir fins a l’interior d’un volcà. És una experiència única pensada per a totes les edats. El centre és així mateix un "punt de trobada per a la comunitat educativa, social i científica" i està situat a l’interior del volcà Puig del Roser, un nou edifici "concebut com un element més de l’experiència i que compta amb una exposició innovadora i interactiva, pensada per a totes les edats".