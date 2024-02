La roba de nova col·lecció ja no es porta. Oblida’t d’anar corrent al Zara més pròxim a veure quines són les últimes joies estrenades al seu catàleg. Ara, si vols anar a la moda, has de vestir roba amb més metratge que el jet privat de Taylor Swift. És el que està in: el vintage. I a Barcelona hi ha botigues a cada cantonada.

1. Milles ‘vintage’Els epicentres de la segona mà

La meca del vintage a Barcelona és al Raval. Aquí arriben els centennials de genolls, com si fos Lourdes, esperant trobar-se amb un miracle tèxtil. És el carrer de la Riera Baixa, també coneguda com la milla del vintage barceloní. En la seva època d’or hi havia més roba per metre quadrat que a l’armari de Kim Kardashian. Ara encara resisteixen amb bona salut diversos locals: Club 80’s (4), Araña Raval (11), Vilde Vintage (12), Lullaby Vintage (22) i Polly Maggoo Vintage (24).

A més de roba vintage, el carrer allotja botigues de vinils i bars de tota la vida, als quals s’uneixen cada dissabte per crear un mercat ambulant de carrer el Riera Baixa Market, que omple el carrer de penjadors, penja-robes i paradetes per prendre un vermut mentre compres a l’aire lliure.

Un altre carrer sagrat per als adeptes del vintage és Tallers. Aquí tens l’Holala gegant! Tallers (73), les germanes VS Vintage (27) i VV Vintage (23) i també la Urban Vintage Barcelona (52), especialitzada en roba noventera, y2k i urbana, sempre carregada de marques de primer nivell, com Tommy Hilfiger i Ralph Lauren.

2. Temples ‘vintage’‘Must go’ per a compradors compulsius

Enumerar totes les botigues vintage de Barcelona es faria més llarg que un pòdcast de Tamara Falcó. Així que posem una bateria de recomanacions. Per començar, les desenes de seus d’Humana que hi ha per tot Barcelona (amb més d’una en cada districte). O la Vintage Poblenou (Àvila, 78), la botiga permanent de Two Market, ideòlegs del mercat ambulant de Tot a 1€, així que hi ha xollos assegurats. Una altra recomanació, aquesta acabada d’estrenar: la nova botiga de Jekyll n’Hyde (Mallorca, 230, que s’afegeix al local que ja tenien a Madrazo, 130), marca lleidatana especialitzada en roba vintage restaurada i reconstruïda al seu taller. Sí, la llista de botigues vintage barcelonines és gairebé infinita.

Més temples del món vintage: La Principal Retro & Co (Ferlandina, 37), que compta amb una col·lecció pròpia a la qual suma un catàleg vintage handpicked amb roba d’estil vell que s’adapta a les últimes tendències. I en aquesta llista, per descomptat, no pot faltar Mahalo Vintage (que té quatre seus: Comtal, 13; Trafalgar, 78; Joaquín Costa, 38 i plaça del Diamant, 9), que amb gairebé 30 mil seguidors a Instagram ja s’han guanyat el títol d’influencers de la moda vintage.

3. Roba al quiloDe compres amb la bàscula

Però si hi ha un clàssic entre els clàssics de la roba vintage són les Flamingos Vintage Kilo (amb tres seus: Portaferrissa, 7; Ferlandina, 20 i Tallers, 31), especialitzades en venda de roba vintage de segona mà al quilo. Outfits exclusius passats per la bàscula, "surt molt més a compte, pots emportar-te jerseis per menys de 10 euros", prometen els seus fans a TikTok. D’aquí surts carregant més quilos de roba que una cadira en un pis d’estudiants.

I compte: comprar al quilo és addictiu. Té tants adeptes que fins i tot hi ha marques que fan gires mundials que ni Beyoncé. Un exemple és Vinokilo, el Mobile World Congress de la compra vintage al quilo. Fa unes setmanes van passar per Barcelona i el seu tour continuarà per Vitòria, Donosti, Sevilla, València, Múrcia, Itàlia, els Països Baixos, Alemanya, Suïssa i una infinitat més de destinacions. Segueix-los a Instagram (@vinokilo), que allà van pujant totes les dates.

4. Intercanvi de robaUn Netflix per renovar l’armari

Una altra manera de renovar el teu armari és l’intercanvi de roba. Sí, hi ha locals que es dediquen a això. Els parroquians de Vestuari Compartit (Verdi, 100) es canvien de jaqueta més ràpid que Toni Cantó. I ho fan per una tarifa plana de 7,90 euros al mes, més barat que Netflix. Aquí vens, portes roba que ja no et poses i t’emportes l’equivalent en roba de segona mà. I sí, canvis il·limitats. En qüestió d’un mes pots renovar-te l’armari.

5. Luxe de segona màLa botiga secreta de les‘influencers’

¿Busques una cosa més selecta, més de luxe? Xxt. Baixa la brillantor de la pantalla i llegeix atentament, que no ho vegi ningú més. Tenim un secret: la botiga que es callen els dissenyadors influencers i famosos. És Mise En Scène (Ciutat de Balaguer, 25), especialitzada en luxe de segona mà. Manolo Blahnik, Louis Vuitton, Gucci... Aquí tots els noms sonen a l’armari de Carrie Bradshaw. I tot a meitat de preu (i fins i tot menys). A més, et deixen comprar a terminis, perquè fins i tot amb grans descomptes el luxe no cogui.

¿Més roba vintage de luxe gairebé regalada? Prova amb les plataformes de lloguer de roba. Hi ha Black Label, Borow, Ecodicta i Lend The label, per citar-ne algunes. A partir de 20 euros pots trobar joies per a tota mena d’esdeveniments. Des d’Adolfo Domínguez fins a Jacquemus, luxe a preu de Zara (tot i que només estigui al teu armari durant uns dies).