Fent de frontera natural entre el prelitoral i el litoral gironí trobem el gran massís de les Gavarres, un autèntic paradís per als amants del senderisme i les rutes amb bicicleta de passeig o en BTT. A peu de les Gavarres podem recórrer diferents municipis d’enorme interès i bellesa, com per exemple Madremanya.

Les rutes per aquest entorn són infinites i de diferent grau de dificultat. Sempre hem de tenir en compte a l’hora d’escollir una ruta que l’itinerari s’adapti a les nostres condicions físiques i a l’edat. Per evitar ensurts és millor sempre planificar i estudiar per endavant la ruta i comprovar si s’adapta a les nostres possibilitats. «Al peu de Gavarres» s’ha batejat una de les rutes descrites en la web de Girona, terra de passeig. Amb l’ajuda de Wikiloc podem conèixer al màxim detall el recorregut de la ruta escollida. La descrita sota aquest nom té una distància de 7,46 quilòmetres, un desnivell de 135 metres que es cobreixen de manera circular i la dificultat s’ha catalogat de moderada. En la descripció es detalla textualment que «en aquesta ruta podràs descobrir el poble de Madremanya i l’entorn natural que l’envolta. El recorregut comença a l’entrada del poble i podràs veure el nucli antic amb els seus carrers estrets i tortuosos, portals, finestrals i la mateixa església de Sant Esteve, que amb el seu campanar són una de les imatges més representatives de Madremanya». Els practicants de les rutes caminades podran passejar pels densos boscos de les Gavarres, un autèntic pulmó natural per als pobles de l’entorn. Els camps de cultiu formen part també del paisatge. Les diferents rutes ens portaran fins al nucli de Millars, on destaca la seva església i el seu antic castell. En resum, una ruta que «combina la bellesa arquitectònica del municipi de Madremanya i la tranquil·litat de les zones boscoses de les Gavarres». Així mateix, una altra de les possibilitats que se’ns presenta és fer una ruta amb bicicleta amb un recorregut total de 61 quilòmetres. En aquest cas, la dificultat també és moderada i el desnivell és de 1.048 metres. El recorregut amb bicicleta s’inicia a la ciutat de Girona, passa pel santuari dels Àngels – Madremanya – Monells – Sant Sadurní de l’Heura – Santa Pellaia – Cassà de la Selva – Campllong – Fornells de la Selva i acaba, de nou, a la capital, Girona.