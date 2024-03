Ubicat a la comarca del Bergadà, el municipi de Castellar de n’Hug té fama per acollir un dels concursos més prestigiosos de gossos pastors -gossos d’atura-, però també és on neix el Llobregat i és un autèntic paratge natural amb múltiples possibilitats per recórrer a peu en petites excursions. Per conèixer una bona ruta amb totes les seves característiques i explicacions res millor que consultar a Wikiloc.

Les fonts del Llobregat són la principal característica del municipi i ja és una bona postal del paisatge que ens hi trobarem. Iniciarem la ruta a la zona d’estacionament de vehicles que hi ha just a l’entrada del poble. A partir d’aquest moment pujarem en direcció al poble i entrarem a la seva plaça central, on es troba el seu principal atractiu: l’església d’arquitectura romànica de Santa Maria del segle XII. Segons consta en la descripció, travessarem el carrer del Pou, els barris de la Ribera de Dalt i Erola per arribar a la font del Torrent. A partir d’aquest punt haurem de seguir les marques de color blau que indiquen la ruta. Els autors de la descripció de la ruta insisteixen que és fàcil seguir el camí i aviat arribem a la zona coneguda com a roc del Batlle.

Passant per un camí marcat per zones de pastura, arribarem al tossal d’Orriols, i podrem observar altres punts d’interès com el Cadí-Moixeró, i si tenim la sort de tenir un cel clar, podrem entreveure el Pedraforca i altres cims.

Haurem de començar ja a baixar en direcció a Castellar de n’Hug. Una vegada superat el collet de Salellas, baixarem fins a la pleta d’Orriols i més endavant trobarem la pista per passar per Cal Pau Solana, on hi ha un gran arbre d’interès local que té un tronc de més de tres metres. Ara sí que baixarem per un sender que transcorre per mig de camps de pastura on freqüentment hi ha animals. Les fonts del Llobregat són, sens dubte, un dels atractius de la ruta. L’aigua surt d’entre les roques i crea un espectacle d’aigua en forma de cascades. Aquí és on neix concretament el riu Llobregat.

Una vegada visitades les fonts, la ruta de Wikiloc ens recomana pujar per un camí de pedres amb unes escales protegides i on hi ha uns plafons informatius sobre la fauna i la vegetació.

Finalment, arribarem de nou a la zona de l’aparcament on hem iniciat el nostre recorregut i podrem donar per finalitzada la ruta.