La nova manera de menjar pollastre a l’ast

Moure’s per l’àmplia oferta de restaurants mexicans (o suposadament mexicans) de Barcelona pot ser perillós. És massa fàcil fer un moviment en fals i topar amb burritos de sèrie Z o Margarides que et garanteixen reflux durant tota la nit.

Quan descobreixo un mexicà bo, li soc tremendament fidel, i Cresta Colorada (Còrsega, 244) és un d’aquests locals que mai deceben. De tant en tant, m’agrada inflar-me amb els seus tacos i quesadillas, amb la seva espectacular sopa de blat de moro, però el que més m’excita de la carta és el seu pollastre rostit per a taquejar (música de Chicken Run).

El pollastre a l’ast que tant estimem els catalans de bé col·lideix amb la gastronomia popular mexicana en una pirueta de rostisseria molt difícil de trobar a Barcelona. I el resultat no pot ser més satisfactori, quan tens molta gana, ja que el que et cau sobre les estovalles és una imponent safata amb mig pollastre perfectament brasejat, sucós, suculent. Al voltant de la peça, orbiten bols amb fantasia al seu interior: alvocat, mongetes i salses casolanes. Amb aquests acompanyaments, i les dues salses addicionals que sempre estan a la taula, podràs aplicar el nivell de picant que et vingui de gust.

A més, el pollastre i els acompanyaments arriben a la taula al costat d’un misteriós cistell de tela. Un citellet que estimo. Hi descansen diverses truites de blat de moro casolanes, acabades de fer, d’una qualitat suprema. I així comencen els jocs del mata gana. Tu t’encarregues d’esmicolar l’au, omplir les truites amb els brins de carn i posar-hi les salses que et vinguin de gust. Interactivitat gocha. El pollastre et dura més i el ritual de la truita és més divertit. Una experiència recomanable si estàs fins a la barretina d’aquest pollastre a l’ast que compres cada diumenge després de missa. Exalta’t i taquealo. Treu el mexicà que hi ha en tu.