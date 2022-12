Posem llum al Nadal

Encara no hem tret l’abric de l’armari i Manresa ja ha encès els llums de Nadal o ens convida a relliscar i arrossegar el cul damunt del glaç de la pista de gel; però hi ha un altre Nadal, el que ha viscut el tret de sortida amb el gran recapte d’aliments, que, més enllà de les jornades centrals de fa una setmana, encara continua fins demà passat. Seran unes festes socialment i econòmicament difícils, degut a l’augment de la pobresa energètica i els preus dels productes alimentaris més bàsics; en aquesta temporada de celebracions, un petit gest pot ajudar a fer-nos sentir menys fracassats en això de l’esperit nadalenc i, com diria en Carles Porta, posar llum a la foscor dels més vulnerables. A la nostra ciutat se’ns presenten força oportunitats per brillar d’una altra manera i assolir el títol de la més ben il·luminada, solidàriament parlant: Càritas ha tornat a presentar la campanya dels cors de xocolata, apadrinada pel Teatre Mòbil, que es poden adquirir als principals comerços per ajudar els programes de protecció de les persones, felicitant les festes donant un dolç suport a una bona causa; els establiments de la xarxa de Comerç Just ja estan preparats perquè hi compreu un grapat de productes solidaris que, a més de complir l’objectiu de regalar bones intencions a les persones més properes, afavoreixen projectes de desenvolupament en benefici de la comunitat, contra l’explotació infantil i a favor de la justícia salarial i la igualtat de gènere en el mercat laboral.

Són només dos exemples per sumar-nos a tantes ciutadanes i ciutadans que posen tot el seu esforç, a l’hora de treballar, per recordar-nos aquella paraula que aquests dies té més sentit que mai: compartir. En l’agenda cultural manresana també hi trobarem oportunitats amb valors solidaris, com el concert d’Amics d’Ampans el dia 13 al teatre Kursaal amb Electrobacasis; o l’Emociona’t el dia 30 al Conservatori, on música, teatre i dansa s’uneixen en un espectacle inclusiu que aplega prop d’un centenar d’artistes a l’escenari per oferir la proposta més integradora i solidària, plena de diversitat, d’aquestes festes.

Per sort, els renovats Els Pastorets d’Els Carlins, els més antics i genuïnament manresans, encara conserven tot el missatge màgic de la tradició, i l’àngel continuarà anunciant als pastors el naixement de l’infant en lloc d’un cotxe o un perfum, com marcaria la fal·lera consumista dels nostres temps. Entre tant desfici del compra-t’ho o compra-li, posar llum al Nadal per il·luminar l’esperança encara és possible; no només per aportar un xic de felicitat i justícia als més febles, també per regalar-nos una mica més de generositat i consciència social a nosaltres mateixos, que és l’obsequi que ens farà sentir més humans. Per què no ho proven?