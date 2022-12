Comparteixin vehicle, tan sols a l’Alta Cerdanya

Des de fa mesos, quan enfiles la carretera que surt d’Ur cap a Enveitx, la Tor de Querol i el Pimorent per l’N-20 ja a l’Alta Cerdanya, el rètol lluminós de trànsit llança un avís als conductors. Un avís que fa pensar. El rètol demana als automobilistes que comparteixin els vehicles perquè en fer-ho afavoreixen el medi ambient i l’estalvi energètic. Tota una declaració d’intencions en un temps on el canvi climàtic és en vies de prendre un caire d’emergència i els preus dels carburants són insultants. L’estat francès s’adreça als conductors llançant un missatge ecològic i de cohesió social. En paral·lel, la Societat Nacional de Camins de Ferro, l’SNCF homòloga a Ferrocarrils de la Generalitat al costat sud de la vall, ha decidit estendre el programa d’un bitllet de bus a un euro a algunes de les freqüències del Tren Groc. El programa «Bus a un euro» permet des de fa molts anys agafar el transport públic a la Guingueta d’Ix i anar a Perpinyà o qualsevol altre municipi de l’Alta Cerdanya, el Capcir, el Conflent, el Vallespir o el Rosselló per un euro. Fins a Perpinyà hi ha un trajecte per carretera d’unes dues hores. El mateix si fa no fa que el que separa Puigcerdà i Barcelona. Aquest trajecte costa en autobús, però, més de vint euros. Ara el Tren Groc també oferirà bitllets a un euro en certes temporades, no durant les campanyes turístiques, i sobretot quan els pics de contaminació a l’Alta Cerdanya i el Conflent siguin més alts. D’aquesta manera, les autoritats ferroviàries de l’estat francès i les de la Regió d’Occitània volen fomentar l’ús del transport públic i, alhora, contribuir a la descontaminació, el mateix que busquen amb la demanda als conductors de compartir vehicle del rètol de l’N-20. Hi ha en aquestes polítiques un esperit de supremacia assumida del be comú per sobre del privat. La demanda de compartir vehicle, «covoiturage» en el lluminós camí de la Tor de Querol, va en contra dels interessos dels empresaris locals de les benzineres i dels tallers mecànics, és clar. Menys vehicles a les carreteres vol dir menys carburant venut i menys entrades als tallers. Però el be comú encara que es tracti d’un factor tant poc tangible a primer cop d’ull com el medi ambient, està per sobre de qualsevol negoci. Igualment, el bus a un euros va en contra dels interessos dels taxistes o les empreses de transport privades del territori. Però tothom entén que cal afavorir el transport col·lectiu. Es aquell subtil canvi de mentalitat que a poc que gratis es produeix en passar la frontera invisible de la Cerdanya. O no tant invisible.