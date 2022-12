Nadalenques: el caganer

Una aportació destacada dels catalans a la litúrgia social de les festes nadalenques és l’elevació cultural de la figura del caganer, i això que no consta en el canònic inventari de la cançó Les figures del pessebre que va escriure el músic, educador i poeta Joan Llongueras i Badia (1880-1953): «La dona que renta, la vella que fila i el brau caçador que sempre vigila. La noia que porta la gerra i el pa i aquell pescador que al riu va a pescar. El vell que la terra remou amb catxassa i el que es beu el vi de la carabassa. El del feix de llenya i aquell pastoret que va amb la catxutxa perquè té molt fred. La jove mestressa que duu la gallina, la del cistell d’ous i el sac de farina. Aquells que sonant van fent son camí; el del flabiol i el del tamborí. Del sac de gemecs el qui sempre plora i el de la simbomba que ronca a tothora. També els tres pastors que fan el sopar i couen les sopes i llesquen el pa». No hi surt el caganer, però tampoc cap polític, artista o futbolista, perquè el pessebre tradicional reprodueix una Catalunya rural idealitzada, i en aquesta foto fixa que porta la narració evangèlica a un paisatge de masies hi serien estranys els protagonistes efímers de l’actualitat. Tenen menys manies a Nàpols, on és tradició consolidada que els seus pessebres, sovint fastuosos, barregin els israelites del segle primer amb els protagonistes dels telenotícies, les pantalles i la premsa rosa, ben dignes i sense abaixar-se calces ni calçotets. Hi ha un carrer especialitzat, una mena de fira de Santa Llúcia tot l’any –perquè també és un atractiu turístic– i s’hi exhibeix un repertori espectacular de figures que està sempre posat al dia –ja hi ha Giorgia Meloni, naturalment– però alhora manté amb insistència a Maradona i fins i tot al gran Totò, actor, comediògraf i escriptor fill de la ciutat, que aquesta continua reverenciant tot i que va morir el 1969. Pessebre napolità més caganer català donen caganer d’actualitat, amb Feijóo, Lewandowski o Aitana Bonmatí entre les novetats d’enguany.