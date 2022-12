"Referèndum", (no) va dir ell

A Madrid s’han posat histèrics perquè Pere Aragonès ha parlat de dret a decidir, ells han entès "referèndum", i ja el donen per convocat i acceptat per Sánchez. El pitjor sord és el que no deixa parlar, com fan els cors dels esgarips al Congrés dels Diputats, i el seu propi soroll els impedeix entendre les paraules dels altres. Em sap greu pels independentistes que tenen pressa i pels cavernaris que necessiten l’amenaça del separatisme per llevar-se, però el president no ha dit que el 2023 posarà les urnes, com no siguin les d’unes eleccions anticipades. El que va dir és que dedicarà l’any a buscar un acord dins l’independentisme (de fet, dins la societat, però els contraris no s’hi apuntaran) sobre el referèndum (nom que no va dir) que vol pactar amb l’Estat. Per tant ens trobem amb un procés amb tres fases. Primer, reunir els partits i les entitats i acordar el mecanisme: Quina pregunta? Quines xifres? En diumenge o en laborable? Val la pena consultar l’ONU? I Brussel·les? En el cas hipotètic que ERC, Junts, CUP, Òmnium i ANC s’entenguin, llavors cal anar a la Moncloa a preguntar: ho compren? És a dir: estan d’acord en convocar la consulta i acceptar el resultat? Una resposta positiva permetria organitzar la votació, i en cas de resultat afirmatiu, iniciar la transició cap a l’Estat propi. Però l’experiència recent permet suposar, primer, que les expectatives d’acord entre partits i entitats a Catalunya són entre baixes i inexistents; segon, que si sonés fa flauta, la probabilitat que la Moncloa digués "vinga, endavant", és entre zero i negativa, i tercer, que si s’esdevingués l’increïble, el president espanyol seria destituït i substituït abans de consumar l’acte. Per tant, poden estar tranquils els esverats de la premsa cavernària: Espanya, si de cas, la trinxaran ells solets amb les seves conspiracions institucionals. Acabarà 2023 i a Catalunya encara s’estaran fent les primeres reunions sobre el format de les primeres reunions. O ni tant sols això.