Ronda de dol a Manresa

Doncs ja ho tenim això. Definitivament aquest serà l’any per donar la volta a Manresa i no ho dic pas en el sentit de transformar-la, que amb una vegada de fer el ridícul ja n’hi ha prou, això de donar-hi la volta és en el sentit literal de la paraula gràcies a la ronda, que, segons alguns il·luminats, hauria de servir per agilitzar el trànsit de la vella carretera en direcció a la capital.

L’alternativa a perdre el temps i la dignitat, patint un atac de nervis a la C-55 que ja ha costat massa vides, s’ha apujat una picossada; els reis de la Generalitat ens han portat un nou peatge a la C-16 de gairebé dotze euros, convertint-la en la pitjor i més cara autopista de tot l’Estat; això sí, l’entrada per Sant Vicenç en direcció a Manresa serà gratuïta perquè estiguem contents i puguem gaudir d’una potineria que ens han venut com a ronda, sense solucionar ni descongestionar res, però que ens permetrà fer un tomb per l’extraradi manresà i els seus atractius.

Vostès trien entre perdre la paciència jugant-se el coll en una aventura de risc a la C-55, pagar els peatges de la C-16 per arribar escanyats a final de mes, o anar donant voltes per la nova ronda mentre respiren natura bagenca i el cap els explota pensant com se’n sortiran d’aquest embolic, sense que els costi la bossa o la vida.

Ja els aviso que després d’anar ronda amunt i ronda avall, amb el dubte de si deixar-s’hi el sou en el peatge o la integritat física i mental per no pagar, agafar-se un descans per entrar a la ciutat i fer un cafè amb l’ànim de fugir de tant despropòsit també els sortirà car, sobretot si han de deixar el vehicle a la zona blava o en algun dels pàrquings municipals, que, per no perdre la tradició de situar-se entre els més ben pagats del país, també s’han apujat.

En el cas que l’opció escollida sigui la d’engegar el cotxe a dida optant pel transport públic, tampoc es pensin que han descobert la sopa d’all i val més que es preparin per a la gran decepció, ja que als retards, incidències, aglomeracions i fallides tècniques dels serveis de bus i rodalies, cal afegir-hi que els descomptes per a la T-Casual, ves quina casualitat, es van fer fonedissos com en el conte de la Ventafocs, amb les dotze campanades.

Mentre els qui manen i volen seguir manant i els qui manaven i volen tornar a manar ens van matant a pedaços, la nova ronda gratuïta és tot un símbol de dol per a les nostres reivindicacions, a més d’una barroeria de mal gust per continuar evitant el desdoblament de la C-55, i una ofensa per a totes les víctimes mortals que s’ha cobrat la ineficàcia de la nostra classe política. El més tràgic, més que el parrac aquest de la ronda, és que ni la sinistralitat ni el cost en vides humanes deixaran d’augmentar mentre ens tenen per a res.